Pokémon Scarlatto e Violetto: Trailer ed Evento in arrivo

Lotte emozionanti e ricche di azione ti aspettano in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto! Affronta i Pokémon più forti e potenti di Paldea e catturali nelle impegnative battaglie Raid Teracristal.

Questo fine settimana, Decidueye apparirà all’interno dei Raid Teracristal originati dai Cristalli Neri; normalmente non è possibile incontrare Decidueye a Paldea, e quello che apparirà nel corso di questo evento sarà di Teratipo Volante: un avversario davvero formidabile, che non per nulla porta l’Emblema della Forza Assoluta! Collabora con i tuoi amici per vincere contro questo potente Pokémon Teracristal!



Dettagli dell’evento:

Pokémon Protagonista: Decidueye con l’Emblema della Forza Assoluta (Teratipo Volante)

Dove Catturarlo: Raid Teracristal originati dai cristalli neri

Quando:

Dalle 00:00 UTC di Venerdì 17 Marzo 2023 alle 23:59 UTC di Domenica 19 Marzo 2023.

Dalle 00:00 UTC di Venerdì 24 marzo 2023 alle 23:59 UTC di Domenica 26 marzo 2023.

Note: