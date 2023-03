Imparare il Giapponese con Kana Quest su Nintendo Switch

Whitethorn Games, editore di giochi inclusivi, accessibili e a basso stress tra cui Lake, Calico e Wytchwood, e lo sviluppatore Not Dead Design stanno portando il kawaii Kana match ‘em up, Kana Quest, su Nintendo Switch. Disponibile il 28 marzo 2023, in Nord America ed Europa, e in Giappone, Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud il 30 marzo 2023, i giocatori potranno presto fare amicizia con tutti gli adorabili Kana mentre giocano in 13 mondi e goditi 300 livelli realizzati a mano. A casa o in viaggio, imparare il giapponese non è mai stato così divertente!

“Kana Quest è un modo divertente e al proprio ritmo per imparare il giapponese e siamo lieti di poterlo condividere con ancora più giocatori, grazie ai nostri partner di Nintendo“, ha affermato il Dr. Matthew White, CEO dei Giochi di Whitethorn. “Siamo lieti che siano d’accordo sul fatto che Kana Quest dovrebbe avere una casa su Nintendo Switch“

Kana Quest offre una svolta unica nel genere dei giochi educativi, insegnando ai giocatori a leggere il giapponese attraverso coinvolgenti puzzle di scambio di tessere. In giapponese, ogni lettera fonetica si chiama Kana. In Kana Quest, i giocatori devono riorganizzare una griglia di Kana per abbinare le tessere con suoni condivisi. Quando tutti i Kana in un livello sono collegati da corrispondenze, il puzzle sarà completo! Indipendentemente dal fatto che i giocatori sappiano leggere il giapponese o meno, Kana Quest offre centinaia di enigmi rompicapo che metteranno alla prova anche chi parla fluentemente, il tutto ambientato in un’adorabile estetica pixel art retrò-arcade!

Le caratteristiche principali di Kana Quest includono:

Abbina e impara: puzzle e lezioni per tutti i livelli di abilità! Kana Quest è stato progettato per il divertimento di chiunque, indipendentemente dal tuo livello di giapponese.

Raddoppia il divertimento: sai già leggere l’hiragana? Nessun problema! Scambia tra Hiragana e Katakana in qualsiasi momento per aumentare la tua conoscenza della lingua giapponese!

Nessun test, nessun problema: a differenza di altri giochi educativi, Kana Quest presenta ZERO quiz pop in modo che i giocatori possano imparare in modo interattivo e coinvolgente!

Kawaii Kana: la bellissima arte degli sprite e la musica orecchiabile accompagneranno i giocatori nel loro viaggio di apprendimento delle lingue.

Kana Quest sarà disponibile su Nintendo Switch il 28 marzo 2023 in Nord America ed Europa e il 30 marzo 2023 in Giappone, Hong Kong e Corea del Sud