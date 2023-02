Peppa Pig Avventure intorno al Mondo in un nuovo Trailer

Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo torna a mostrarsi con un nuovo Gameplay Trailer, il quale mette in mostra le meccaniche di gioco.

In questa nuova avventura interattiva, potrete visitare località come Italia, Germania, Spagna, Hollywood e altri Paesi per completare le missioni e collezionare le cartoline dei propri viaggi.

Potrete volare in Australia ed esplorare l’oceano in un sottomarino, fare una corsa in un taxi giallo nelle leggendarie strade New York City e visitare alcuni dei luoghi più famosi del mondo, come la Torre Eiffel a Parigi e Buckingham Palace a Londra. La novità principale rispetto il precedente capitolo, risiede nella possibilità di personalizzare la propria abitazione.

Peppa Pig è apparsa sullo schermo per la prima volta nel 2004 e da quel momento è cresciuta sempre di più fino a diventare la migliore amica di tutti i bambini in età prescolare. Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo sarà il secondo titolo in due anni, dopo il successo di La Mia Amica Peppa Pig del 2021.

Creato da Outright Games in collaborazione con Hasbro, Peppa Pig: Avventure intorno al Mondo arriverà il 17 marzo 2023 per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5 (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC.