Like a Dragon Ishin: La DEMO è disponibile su PC e Console

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio sono liete di annunciare la disponibilità della DEMO di Like a Dragon Ishin, il cui gioco completo è in uscita il 20 Marzo su Xbox, PlayStatione PC via Steam.

DEMO GRATIS per Like a Dragon Ishin

La versione dimostrativa è incentrata sul sistema di combattimento, vi permetterà di esplorare alcune delle ambientazioni ed affrontare nemici in duelli senza esclusione di colpi.

I giocatori possono prenotare Like a Dragon: Ishin! per ricevere tre armi esclusive su PlayStation Store, Xbox Store e Steam. La Digital Standard Edition può essere acquistata per €59,99 e la Digital Deluxe Edition per €69,99. Chi prenota la Digital Deluxe Edition potrà giocare da subito!

Coloro che decideranno di acquistare la Deluxe riceveranno:

Set “Capitano della Shinsengumi”

Kit “Supporto per la crescita di Ryoma”

Kit “Materiali per il potenziamento della spada”

Kit “Materiali per il potenziamento della pistola”

Kit “Espansione armamenti della Terza Compagnia”

Aspetto “Il Drago di Dojima”

In quest’avventura storica, nella Kyo del 1860 regna l’iniquità e, nel tentativo di ottenere giustizia, un samurai cambierà il corso della storia. Impugna la spada di Sakamoto Ryoma ed esplora Kyo alla ricerca dell’assassino di tuo padre, per scagionarti dall’omicidio di cui sei stato incolpato ingiustamente e ripristinare il tuo onore. Allo stesso tempo, porrai fine all’era dei samurai e cambierai per sempre il futuro del Giappone.

Like a Dragon: Ishin uscirà il 21 febbraio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam.