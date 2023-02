Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL festeggia il suo primo anniversario! Bonus a tempo limitato, bundle e pacchetti disponibili ora

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è lieta di annunciare l’inizio dei festeggiamenti per il primo anniversario di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. I Duellanti avranno a disposizione, per un periodo di tempo limitato, tantissimi oggetti celebrativi in-game per onorare un incredibile anno di Duelli.

Nell’ambito della Campagna di Ringraziamento per il 1° Anniversario, i Duellanti potranno collezionare fino a tre UR ticket al log in. Ogni ticket sbloccherà una Busta 1° Anniversario. Inoltre, ogni pacchetto conterrà una carta UR Finitura Regale garantita. Questi Mostri si potranno trovare anche nel Selection Pack Nuova Tappa per i Duellanti, disponibile ora.

Per un periodo di tempo limitato, il bundle 1° Anniversariooffrirà una serie di straordinari oggetti celebrativi. Tra questi, un’esclusiva carta Mago Nerocon artwork alternativo, al suo debutto in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, e una nuova scena Evocazione. Il bundle conterrà anche 30 Buste Master, una nuova Icona celebrativa, una Cornice Icona, un Terreno Duello, un Protettore, una Custodie Carte e uno Sfondo. I Duellanti possono ottenere il bundle 1° Anniversariofin da ora, acquistabile una sola volta.

Altre carte con artwork alternativo saranno presenti nei Secret Pack 1° Anniversario. Disponibili per un periodo di tempo limitato, questi pacchetti offriranno infatti la possibilità di ottenere carte con artwork alternativi di Spettralich il Signore Dorato e di Cavaliere dell’Incubo Unicorno.

Il Selection Pack Sprites of Miracle introduce in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL il nuovo archetipo “Spright”. Come se non bastasse, il nuovo Structure Deck Vortex of Magic farà la gioia degli amanti della Magia Oscura. Include carte famose come Mago Nero, Maestro del Caos e Illusione del Caos. I nuovi Selection Pack e Structure Deck, oltra a Gemme Celebrative, sono disponibili ora nello Shop in-game, per un periodo limitato.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Affascinante grafica 4K*, più di 10.000 carte da collezionare**, una lunga campagna single-player Solo Mode, Duelli online, tornei, eventi e molto altro.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile in free-to-play con acquisti in-game su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.