Disney Dreamlight Valley: Tutte le novità del 2023

Se state giocando il free to play Disney Dreamlight Valley, sarete lieti di sapere che sono tante le novità in arrivo nel corso del 2023, scopriamole insieme a seguire.

Aggiornamento di febbraio

Mirabel di Encanto

Olaf di Frozen

“Scopri i segreti del bioma di Frosted Heights”

Star Path a tema intorno al 100° anniversario della Disney

Aggiornamento di aprile

Simba del Re Leone

Altri nuovi personaggi

Un regno completamente nuovo (probabilmente Re Leone?)

“Altre sorprese”

Star Path a tema intorno ai Parchi Disney

Aggiornamento di inizio estate

“Svela il segreto dell’oblio”

Qualcosa che ha a che fare con la casa delle zucche nelle Forgotten Lands

Un misterioso personaggio viola che assomiglia molto alla versione malvagia del giocatore, visto in missioni come la questline di Scar

“Una principessa corre nella Valle” — probabilmente Vanellope Von Schweetz di Ralph Spaccatutto

Un nuovo Star Path (nessun tema annunciato)

Il resto del 2023

Multigiocatore

Nuovi personaggi

Nuovi regni

Nuovi vestiti

Nuovi motivi

Nuove decorazioni

Mobili nuovi

Bell?

Nel caso non lo conosciate la trama è la seguente:

Un tempo terra idilliaca, Dreamlight Valley era un luogo in cui i personaggi Disney e Pixar vivevano in armonia, fino all’Oblio. Le spine notturne sono cresciute in tutta la terra e hanno reciso i meravigliosi ricordi legati a questo luogo magico. Senza nessun altro posto dove andare, gli abitanti senza speranza di Dreamlight Valley si ritirarono dietro le porte chiuse nel castello dei sogni.