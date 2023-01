Marvel’s Avangers chiude i battenti

A distanza di anni dall’arrivo sul mercato, e dopo svariati aggiornamenti, il più delle volte correttive, Marvel’s Avengers raggiunge il capolinea. Square Enix annuncia che il gioco non vedrà più alcun supporto dopo il rilascio dell’aggiornamento 2.8, previsto per il 31 Marzo 2023.

Marvel’s Avangers conclude il suo viaggio con l’ultimo aggiornamento

Dal 30 Settembre 2023 il gioco verrà rimosso dai negozi digitali, mentre le copie fisiche verranno vendute fino ad esaurimento scorte.

Naturalmente a differenza di quanto avviene solitamente in un gioco che chiude i battenti, con Marvel’s Avengers i server resteranno aperti, potrete continuare a usufruire dei suoi contenuti, tuttavia come detto non verranno aggiunti di nuovi, non ci sarà più alcun supporto.

Il Marketplace cesserà di vendere articoli, la valuta verrà trasformata in risorse di gioco. Inoltre, l’aggiornamento 2.8 apporterà le ultime modifiche, migliorie e bilanciamenti.

Crystal Dynamics ha annunciato che renderà gratuiti tutti gli oggetti del negozio, le carte sfida ed i cosmetici di Shipment. Il 2023 dunque segna la fine per Marvel’s Avengers, il quale purtroppo non vedrà più l’aggiunta di nuovi Eroi, Storie o Modalità, cosmetici ed altre novità, tutti i contenuti sono stati sviluppati e rilasciati.

La decisione è stata presa a seguito del drastico calo di giocatori, che hanno spostato la propria attenzione su altri progetti attualmente in corso.