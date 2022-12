Il rapporto tra casinò e fumetti dalle slot machine ai manga

Quello tra casinò e fumetti sembra essere un rapporto decisamente stretto e a due corsie. I fumetti ispirano i casinò e i casinò, a loro volta, ispirano il mondo dei fumetti e quello dei manga in particolare.

Non è affatto raro trovare giochi, soprattutto nei casinò online, che hanno preso chiara, e a volte ufficiale, ispirazione dei fumetti più famosi, e allo stesso tempo sono numerosi i manga, e gli anime a questi ispirati, che trattano in un modo o nell’altro il tema del gioco.

I casinò si ispirano ai fumetti

Facendo un rapido giro sulla pagina dedicata alle slot machine di uno dei principali casinò online noteremo velocemente la varietà dell’offerta.

Sono infatti disponibili slot che toccano moltissimi temi, partendo dagli dei dell’Olimpo passando per gli animali della savana arrivando fino al far west.

Alcuni di questi prodotti sono totalmente originali, mentre altri sono liberamente ispirati a film e serie tv di successo come le slot a tema gladiatori, che richiamano le atmosfere del colossal Il gladiatore, o le slot a tema vichinghi, che ricordano nello stile la serie Vikings.

Alcune di queste slot sono ufficiali e autorizzate e tra queste ne troveremo alcune ispirate a fumetti, o a film e serie tv tratti da fumetti, firmati ad esempio DC o Marvel.

La ragione è duplice: da una parte queste slot abbracciano il successo che questi prodotti, su carta o su cellulosa, è stato registrato grazie al pubblico.

D’altra parte, però, sono anche i temi stessi trattati da questi fumetti ad attirare gli appassionati.

Le avventure raccontate da questi titoli e riprodotte sotto forma di slot machine grazie a sfondi, musica e la presenza dei personaggi principali, contribuiscono a rendere l’esperienza di gioco più adrenalinica e accattivante per i giocatori che spesso scelgono con attenzione le slot, proprio perché alla ricerca di un’emozione ben specifica.

Fonte: Pexels

Manga e gioco

Se l’atmosfera di molti fumetti è perfetta per essere riprodotta sotto forma di slot machine, si può dire lo stesso all’opposto.

La posta in gioco delle partite al casinò crea un’ottima occasione per dar vita a narrazioni avvincenti e al cardiopalma, anche se l’azione ha luogo principalmente sul tavolo verde e quindi in un setting più confortevole.

Questo è stato capito appieno da molti mangaka che negli ultimi decenni hanno prodotto opere di grande qualità e che talvolta sono stati anche adattati sotto forma di anime o film, molti dei quali incentrati appunto sul mondo del gioco d’azzardo.

Tra questi troviamo ad esempio Akagi, che tratta del mah jong, gioco diffuso anche nel nostro Paese ma più nelle nazioni asiatiche, Gamble Fish e la serie Kakegurui, che hanno entrambi luogo in scuole private in cui il gioco è all’ordine del giorno, e Psychic Gambler: Betting Man, un manhwa coreano che ha come protagonista un uomo che sfrutta la sua capacità di vedere attraverso gli oggetti per tentare la fortuna al tavolo da gioco.

In quasi tutti questi prodotti il gioco non è solo divertimento, ma le sfide spesso hanno vere ripercussioni sui protagonisti, cosa che rende la lettura di questi manga e manhwa ancora più avvincente.

Fonte: Pexels

Fumetti e casinò hanno senza dubbio un rapporto molto stretto e gli amanti di queste due forme di intrattenimento oggi possono sempre di più trovare opere che uniscano le loro due passioni sotto forma di slot machine online o di manga.