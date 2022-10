Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL: Arrivano Joey Wheeler & Mai Valentine

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia oggi l’arrivo di due nuovi Duellanti leggendari in Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL. Gli iconici personaggi del manga e dell’anime Yu-Gi-Oh!, Joey Wheeler e Mai Valentine, sono ora disponibili come partner Tag Duel: è tempo di attingere ancora una volta al potere dell’amicizia!

I giocatori potranno sbloccare Joey e Mai partecipando a un nuovo evento Tag Duel, la modalità single-player in cui i giocatori uniscono le forze agli eroi Yu-Gi-Oh! in Duelli 2v2. Il nuovo evento in due fasi, intitolato “Joey diventa un vero Duellante” è disponibile ora. Per questo evento, i giocatori si uniranno a Joey per ottenere speciali ricompense in-game ispirate a Joey e Mai, tra cui Tappetini da gioco, Card Sleeve e Icone Profilo. L’evento speciale “Joey diventa un vero Duellante” terminerà alle 7:00 del 24 ottobre.

L’aggiornamento di oggi introduce anche numerose nuove carte, tutte ottenibili tramite estrazione. Tra queste l’iconico mostro Ultra-Raro di Joey Wheeler, l’impressionante Drago Nero Occhi Rossi, e altre storiche carte dal mondo Yu-Gi-Oh! come Cucciolo di Drago, Stregone del Tempo e Gearfried il Cavaliere di Ferro. Ottenete nuove carte per rafforzare il vostro Deck!

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL prende l’impronta tattica dell’amato Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) e la porta su mobile con uno stile totalmente inedito ma al contempo intuito e facile da padroneggiare. Quattro giocatori sono connessi tra loro da linee, a formare una croce. I Duellanti giocano carte per evocare iconici mostri dalle serie Yu-Gi-Oh!. I mostri evocati sono poi inviati lungo le linee che uniscono i giocatori per infliggere danni ai mostri avversari.

Al lancio, Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL include: