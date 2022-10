PAW Patrol: Gran premio è ora disponibile per console e PC

Outright Games, uno dei principali editori globali di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Paramount Consumer Products, Nickelodeon e Spin Master Ltd., un’azienda leader mondiale nel settore dei giocattoli e dell’intrattenimento per bambini, oltre che autore di PAW Patrol, ha lanciato oggi PAW Patrol: Gran Premio. Sviluppato da 3D Clouds, questo primo gioco di corse di kart per quattro giocatori dedicato a PAW Patrol consentirà di sfrecciare nelle proprie ambientazioni preferite della celebre serie TV in alcune sfrenate gare per conquistare l’ambita Coppa dei cuccioli. PAW Patrol: Gran Premio è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), Steam.

Unisciti a Ryder, Chase e al resto della PAW Patrol nella loro missione più veloce di sempre per vincere la Coppa dei cuccioli! Sfreccia in 11 tracciati in tutta Adventure Bay, tra cui lo Snowboarding Resort di Jake, la Giungla e molti altri, per decidere chi sarà il pilota più veloce. Ma fai attenzione al Sindaco Humdinger, che dal suo dirigibile scatenerà ogni genere di ostacolo sul tracciato!

Oltre a essere il primo gioco di corse di kart nella serie, PAW Patrol: Gran Pemio è anche il primo videogioco multiplayer di PAW Patrol con un massimo di 4 giocatori contemporaneamente, permettendo così all’intera famiglia di giocare insieme tramite lo schermo condiviso. Gareggia per diventare un campione usando power-up e potenziamenti, come palloncini d’acqua, palle di neve e scariche di coriandoli. I piloti più esperti potranno giocare alla modalità difficile, mentre i giocatori più giovani potranno arrivare al traguardo con i controlli facilitati e l’accelerazione automatica.

PAW Patrol: Gran Premio si basa su PAW Patrol, la premiata serie animata prescolare che segue le avventure di un ragazzo esperto di tecnologia di nome Ryder e la sua squadra di cuccioli, sempre pronti a intervenire per risolvere ogni problema. PAW Patrol è una delle serie per bambini più popolari al mondo, il cui successo ha trasformato il franchise in un vero e proprio fenomeno globale.

Il prossimo anno, PAW Patrol celebrerà il suo 10° anniversario lanciando il nuovo film d’animazione, PAW Patrol: The Mighty Movie™. Sarà il secondo film nel franchise, dopo il successo globale di PAW Patrol: The Movie™, prodotto da Spin Master Entertainment in collaborazione con Nickelodeon Movies e distribuito da Paramount Pictures lo scorso anno. PAW Patrol: The Movie ha conquistato la prima posizione in 25 paesi, ricavando più di 140 milioni di dollari al box office globale. Ed è uno dei maggiori successi nella piattaforma di streaming di Paramount, Paramount+.

PAW Patrol: Gran Premio è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), Steam.