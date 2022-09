DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni è atterrato oggi su PC ce console

Outright Games, il celebre editore di prodotti d’intrattenimento interattivi per famiglie, in collaborazione con Universal Games and Digital Platforms, ha annunciato l’uscita di DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Stadia e PC.

Nel gioco, ispirato alla serie originale di Dreamworks Animation Dreamworks Dragons: The Nine Realms, i fan del celebre franchise assumeranno il controllo di una nuova generazione di draghi in un’incandescente avventura per salvare la famiglia di Tuono e l’intera razza dei draghi.

Ambientato 1.300 anni dopo gli eventi di Dragon Trainer, il gioco consente di vestire i panni del coraggioso Luce notturna, Tuono, in compagnia dei suoi amici Ariete, Camaleonte e Wu & Wei, mentre uniscono le forze per sfoderare i loro poteri unici e potenziabili, svolazzando in tutto il regno per sconfiggere giganteschi draghi boss e scoprire cosa ha sconvolto le pacifiche terre dei draghi.

Ma i giocatori più esperti potranno mettersi ulteriormente alla prova nella “Modalità Sfida”, in cui sarà possibile rigiocare i livelli con alcuni modificatori in grado di aumentarne la difficoltà. Mentre voleranno ed esploreranno i fantastici regni, i giocatori saranno accompagnati dalla splendida musica dell’acclamato compositore, Chris Whiter, che ha creato la musica orchestrale per il gioco.

“Siamo davvero felici di poter finalmente condividere DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni con tutti i giocatori“, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Collaborare con Universal per portare questi splendidi personaggi in un nuovo gioco assolutamente unico è stata un’esperienza davvero fantastica. I fan potranno divertirsi con un’avventura ricca d’azione, personaggi splendidi e battaglie avvincenti. Speriamo che saprà conquistare tutti!“.

“Il franchise di Dragon Trainer continua a intrattenere e oltrepassare ogni limite mentre la storia si evolve verso un mondo moderno“, ha dichiarato Jim Molinets, SVP of Production, Universal Games and Digital Platforms. “DreamWorks Dragons: Leggende dei Nove Regni prende la fantastica narrazione e i personaggi per cui il franchise è conosciuto, trasportandoli in un nuovo mondo pieno di azione incandescente e avventure senza sosta, che continuerà a incantare il pubblico di tutto il mondo“.

Ambientato 1.300 anni dopo gli eventi di Dragon Trainer, la serie animata DreamWorks Dragons: The Nine Realms è trasmessa su Peacock e Hulu negli Stati Uniti, e su BBC iPlayer nel Regno Unito. In Europa, la serie è trasmessa su Rai Gulp in Italia, Clan in Spagna, Super RTL/TOGGO in Germania e Viaplay in Benelux, Polonia e Norvegia. La nuova stagione è ora disponibile in streaming.

Dreamworks Dragons: Leggende dei Nove Regni è ora disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation®4, PlayStation®5, Nintendo Switch™, Stadia e PC.