Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL: sfrutta il potere delle “Nuove carte drago”

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia l’arrivo di nuovi contenuti per il gioco di carte digitali Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Il nuovo aggiornamento, disponibile da oggi, introduce il Selection Pack “Nuove carte drago”, il Solo Mode Gate “La tribù delle profondità abissali”, oltre a un’ondata di nuovi accessori.

Con “Nuove carte drago” i Duellanti potranno sfruttare nuove carte Drago Bianco Occhi Blu per conquistare la vittoria. Tra queste potenti carte: Specchiogiada il Drago Lamaghiaccio e Drago Jet Occhi Blu. Presenti anche nuovi supporti per gli archetipi Calibro Mizzile, Drago Occhi Diversi, Fata Fantasmatrucco e Voivoda Vampiro.

In “La tribù delle profondità abissali” i Duellanti scopriranno le origini degli enigmatici Sirenide Abisslinde. Questi potenti guerrieri vivono nelle profondità marine, in viaggio alla ricerca di un rifugio. In questo nuovo Solo Mode Gate, i Duellanti impareranno molto sulla storia di questo archetipo.

Oltre al Selection Pack e al Solo Mode Gate, l’aggiornamento di oggi introduce nuovi accessori, tra cui nuova icona e nuovo campo di battaglia Segna-Spadanima, oltre a nuovi dorsi per le carte. Che vogliate risplendere in modo radioso o avvolgervi nel mistero, questo update non vi deluderà.

Collezionate più di 10.000 carte* ripercorrendo oltre due decadi di storia del Duello e costruite i vostri Deck personali. Prendete parte in prima persona o siate spettatori di entusiasmanti Duelli, magistralmente renderizzati in 4K**, con animazioni strabilianti e una colonna sonora mozzafiato. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile gratuitamente con acquisti in-game per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.