Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL disponibile ora in tutto il mondo!

Konami annuncia che Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL, nuovo card game a quattro giocatori, è ora disponibile in tutto il mondo su App Store e Google Play.

Card game per un massimo di quattro giocatori, Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL offre un’esperienza innovativa e dinamica. Evocate potenti mostri, mirate agli avversari chiave e fatevi strada verso la vittoria. È tempo di CROSS DUEL!

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL prende l’impronta tattica dell’amato Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) e la porta su mobile con uno stile totalmente inedito ma al contempo intuito e facile da padroneggiare. Quattro giocatori sono connessi tra loro da linee, a formare una croce. I Duellanti giocano carte per evocare iconici mostri dalle serie Yu-Gi-Oh!. I mostri evocati sono poi inviati lungo le linee che uniscono i giocatori per infliggere danni ai mostri avversari.

Al lancio, Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL include:

Tre modalità di gioco: multiplayer quattro contro quattro, co-op fino a quattro giocatori e Duelli single player.

Un nuovo stile di Duello estremamente intuitivo, anche per i neofiti della serie Yu-Gi-Oh!

Personaggi dalle sette serie animate di Yu-Gi-Oh! con i quali collaborare e confrontarsi

Incredibile rendering 3D dei mostri di Yu-Gi-Oh! e impressionanti scene di evocazione

Personalizzazione dei mostri che consente di sbloccare nuove abilità e di assegnarle alle proprie carte

Costruite e personalizzate velocemente i vostri deck grazie a nuove automazioni e funzioni innovative

E molto, molto altro ancora!

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL è free-to-play ed è disponibile ora su App Store e Google Play.

La serie Yu-Gi-Oh! è basata sul manga Yu-Gi-Oh! (di Kazuki Takahashi), serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di SHUEISHA Inc. a partire dal 1996 e ora giunto all’ottava iterazione della serie animata “Yu-Gi-Oh!” (attualmente in onda sui canali affiliati a TV Tokyo). KONAMI ha pubblicato il primo gioco per console nel 1998 e la serie, compreso il gioco di carte collezionabili, è tuttora apprezzata da innumerevoli fan in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire un’ampia gamma di contenuti dedicati a Yu-Gi-Oh! per offrire il divertimento e l’emozione della serie ai clienti di tutto il mondo.

Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.