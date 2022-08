Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si aggiorna: Coppa del Duellante, nuovi contenuti, match casuali e molto altro

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia oggi l’arrivo di un nuovo major update ricco di contenuti per il gioco di carte digitali Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. L’aggiornamento, disponibile ora, include un nuovo Gate e un Selection Pack per la modalità single player, un nuovo evento multiplayer e a una serie di altre aggiunte e modifiche.

La Coppa del Duellante è un nuovo evento multiplayer in due fasi che permette di ottenere tantissime ricompense. Nella prima fase, i giocatori dovranno vincere Duelli per aumentare il loro livello (DLv.) e sbloccare nuove ricompense. Una volta raggiunto il livello più alto, si qualificheranno per la seconda fase, che inizierà il 18 agosto. Nella seconda fase, i giocatori dovranno vincere Duelli per guadagnare punti (DP) e aumentare la loro posizione nella classifica della Coppa del Duellante. Quando l’evento si concluderà, il 21 agosto, i giocatori otterranno ricompense in base alla loro posizione finale. Il Duellante con più DP sarà decretato campione della Coppa del Duellante. È il momento di duellare per dimostrare di essere il migliore tra i migliori.

L’aggiornamento di oggi introduce anche il nuovo Gate “Gli Invincibili Scarasoldati” e il nuovo Selection Pack “Raid Invincibile”. Entrambi disponibili per la modalità single player, i pacchetti sono basati sui mostri Scarasoldato Scout Buggy che fanno il loro debutto in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

La nuova modalità Match Casuale consente ai Duellanti di sfidarsi liberamente con giocatori di tutto il mondo senza che ciò influisca sul loro rango e livello di gioco. Che si tratti di testare una nuova strategia, di duellare senza la pressione della classifica o semplicemente di incontrare Duellanti di ogni tipo, i match casuali offrono una nuova alternativa ai match classificati.

Il major update introduce, infine, molte altre aggiunte e migliorie quality-of-life, tra cui nuove animazioni per l’attivazione delle carte, opzioni per la visualizzazione delle animazioni dei Duelli, aggiornamenti dell’interfaccia utente e altro ancora. I Duellanti possono consultare le notifiche in-game per l’elenco completo delle modifiche.