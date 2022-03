ONE PIECE ODYSSEY annunciato con Trailer e dettagli

Bandai Namco è lieta di annunciare One Piece Odyssey, un nuovo RPG a turni ambientato nel celebre universo di Eiichiro Oda, il quale contrariamente a World Seeker come anticipato proporrà un sistema di combattimento ben lontano dal tempo reale del precedente capitolo.

ONE PIECE ODYSSEY: Trailer e dettagli svelati

Annunciato in occasione dei 25 anni del Manga, il nuovo videogioco su One Piece è in fase di sviluppo presso ILCA Inc ed uscirà proprio quest’anno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC.

ONE PIECE ODYSSEY è un nuovo RPG che porta i giocatori nel fantastico mondo di ONE PIECE. Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta.

L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente!

A realizzare il gioco ha collaborato lo stesso Oda in persona. Prima di lasciarvi al Trailer d’annuncio ci teniamo nuovamente a sottolineare che è un RPG a turni come spesso accade con i giochi del suddetto genere.