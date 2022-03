PJ MASKS: Eroi della notte – Misfatti sulla Montagna Misteriosa disponibile da oggi

Outright Games è lieta di lanciare un nuovo contenuto scaricabile a pagamento per uno dei suoi videogiochi più popolari, “PJ MASKS: Eroi della notte – Misfatti sulla Montagna Misteriosa“. Nel DLC, il malvagio Munki-gu scatenerà il caos in tre nuove e avvincenti missioni. Il DLC è ora acquistabile per Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch.



Affronta Munki-gu, un nuovo cattivo che intende scompaginare i piani dei PJ Masks! Solo Gattoboy, Gufetta e Geco, con l’aiuto del potente An Yu, il sacro protettore della Montagna Misteriosa, potranno fermarlo. Esplora mondi perduti e cerca oggetti mistici, mentre sfrecci tra strette grotte e gallerie nei nuovi e veloci veicoli Rover e, cosa ancora più importante, cerchi di impedire a Munki-gu di scatenare il caos!

Basato sulla celebre serie animata pre-scolare di Hasbro, PJ MASKS: EROI DELLA NOTTEè stato lanciato a ottobre 2021, per poi arrivare anche sulle console di nuova generazione a gennaio 2022.

Nel gioco, i fan possono vestire i panni di Gattoboy, Gufetta e Geco per affrontare i cattivi Romeo, Lunetta e il Ninja della notte, mentre esplorano tutti i luoghi più celebri della serie TV.