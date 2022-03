HOTEL TRANSYLVANIA: AVVENTURE DA PAURA disponibile da oggi

Outright Games, il celebre editore di prodotti d’intrattenimento interattivi per famiglie, in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products, annuncia oggi il lancio di Hotel Transylvania: Avventure da pauraper PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC. Esplora i classici mondi delle fiabe, affronta nemici spaventosi e risolvi enigmi diabolici nel nuovo videogioco con protagonisti i celebri personaggi della popolare serie di film d’animazione!

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Hotel Transylvania è uno dei franchise cinematografici originali di maggior successo di Sony Pictures Animation, con i primi tre film che hanno ottenuto un incasso totale al botteghino di oltre 1,3 miliardi di dollari. Il capitolo finale della serie, Hotel Transylvania: Transformania è stato lanciato a gennaio 2022 in esclusiva su Amazon Prime Video.

In Hotel Transylvania: Avventure da paura, immergiti in alcuni mondi assolutamente unici e basati sulle fiabe più famose, tra cui Cappuccetto rosso, I vestiti nuovi dell’imperatore e Alì Babà e i quaranta ladroni,ma con uno spaventoso tocco alla Hotel Transylvania! Diventa Cappuccetto Mavis e fai attenzione al Lupo cattivo Wayne. Raccogli gingilli preziosi per il re dei ladri per entrare nella Caverna dei tesori. E risolvi gli enigmi per aprire il tempio in rovina e trovare i vestiti nuovi dell’imperatore Blobby!

Gioca nei panni di Drac e Mavis, ognuno dotato dei propri poteri vampireschi, come super forza, poteri paralizzanti, super salti e molti altri, mentre esplori gli spettracolari mondi delle fiabe e sconfiggi le creature che infestano ogni capitolo. Ma nel corso della loro avventura, i giocatori potranno incontrare anche gli altri famosi personaggi di Hotel Transylvania! Johnny, Murray, Wayne e molti altri guideranno i giocatori nell’usare i loro poteri speciali, completare missioni avvincenti e sfide diaboliche, superare enigmi perfidi e svelare oggetti nascosti. Con così tanto in gioco, Drac e Mavis potranno sicuramente Cont-are sui loro più grandi fan per salvare la situazione!

“Siamo davvero felici di aver finalmente lanciato Hotel Transylvania: Avventure da paura!”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Ci siamo divertiti molto a portare questi celebri personaggi nei mondi delle fiabe con un tocco di Hotel Transylvania davvero unico. Possiamo garantirvi che quest’avventura saprà conquistare tutta la famiglia!”

Hotel Transylvania: Avventure da paura è ora disponibile per PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC.