JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R! annunciato allo State of Play di Marzo 2022

BANDAI NAMCO Europe ha annunciato oggi che JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R™, l’elegante picchiaduro basato sul celebre anime con un roster di personaggi davvero memorabile, arriverà nell’autunno del 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Sviluppato da CyberConnect2 Co., JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R immerge i giocatori in un adattamento videoludico fedele al celebre stile artistico dell’autore Hirohiko Araki e con i doppiatori originali della serie anime giapponese.

Presentato per la prima volta nel 1987 e adattato in un anime nel 2012, JoJo’s Bizarre Adventure è noto per i suoi eroi carismatici che si sfidano in appassionanti duelli di arti marziali e abilità soprannaturali tra slogan indimenticabili e mosse esagerate. JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R è il più grande gioco mai creato nel franchise, riunendo 50 personaggi provenienti da ogni arco narrativo. I giocatori potranno vivere le celebri battaglie di ogni storia e vedere i personaggi di vari universi narrativi interagire per la prima volta, giocando nei panni di Jonathan Joestar, DIO, Jotaro Kujo, Jolyne Cujoh, la figlia di Jotaro e la prima JoJo femminile nella serie, e molti altri ancora.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R introduce una versione completamente rinnovata e migliorata del sistema di combattimento presentato per la prima volta nel 2013, aumentando il ritmo con blocchi, scatti, nuove e intricate combo, e un nuovo sistema di battaglia tag-team “Support Attack”. Le modalità di gioco incluse sono: All-Star Battle, Arcade, Online, Versus, Pratica e Galleria. La modalità principale, All-Star Battle, include i classici scontri tra gli eroi dei primi giochi, oltre a nuove battaglie, offrendo più di 100 sfide diverse. JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R offre anche una serie di skin personalizzabili e collezionabili, oltre ad alcune illustrazioni uniche che potranno essere sbloccate e ammirate nella modalità Galleria.

“Il franchise di JoJo’s Bizarre Adventure sta riscontrando sempre più successo e siamo davvero lieti di poter lanciare un gioco che consentirà sia ai nuovi utenti che ai fan di JoJo di divertirsi combattendo con i propri personaggi preferiti“, ha dichiarato Herve Hoerdt, Senior Vice President Digital, Marketing & Content di BANDAI NAMCO Europe S.A.S. “JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R offre il più vasto roster mai apparso in un gioco di JoJo con 50 personaggi, ma anche molte nuove caratteristiche come il sistema di battaglia tag-team “Support Attack”, svariate modalità di gioco e molti contenuti che renderanno il titolo ancora più accessibile e divertente per tutti“.