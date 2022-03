MY LITTLE PONY arriva su PC e Console

Outright Games, il celebre editore di prodotti d’intrattenimento interattivi per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato oggi My Little Pony: Avventura a Maretime Bay, un nuovo videogioco di My Little Pony che arriverà su console e PC per la prima volta in oltre cinque anni. Introducendo una nuova generazione di uno dei franchise d’intrattenimento più longevi al mondo, questa nuova avventura consentirà ai fan di giocare insieme nel magico mondo di Equestria dalla primavera di quest’anno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia), PC e successivamente anche Xbox Series X|S e PS5, grazie a un upgrade gratuito che sarà disponibile nel corso del 2022.

Scopri la nuova generazione di pony e il loro incantevole mondo di Equestria in questa nuova e avvincente avventura per giocatore singolo. Gioca nei panni della curiosa e determinata leader dei Mane Five, Sunny Starscout, e aiutala a scoprire i suoi poteri in compagnia dei suoi amici, l’audace Zipp, la creativa Izzy, il gentile Hitch e la sicura Pipp, mentre si riuniscono per organizzare il miglior festival di sempre!

Inoltre, potrai ottenere tanti accessori per personalizzare i pony e giocare in compagnia ad alcuni mini-giochi e alla modalità party!

Caratteristiche principali:

Esplora un mondo ricco e interattivo, pieno di vita e avventure.

Prova tutta la magia di Equestria e incontra i suoi tanti abitanti.

Affronta cinque mini-giochi divertenti in modalità giocatore singolo o con un amico!

Vivi una nuova ed emozionante storia.

Dal lancio della sua linea di giocattoli nel 1983, MY LITTLE PONY si è catapultato nell’universo dell’intrattenimento globale. A settembre 2021, MY LITTLE PONY: UNA NUOVA GENERAZIONE è stato lanciato su Netflix, introducendo una nuova generazione di pony a una nuova generazione di bambini. Il lungometraggio è subito diventato il titolo per bambini più visto al lancio, ottenendo anche il Common Sense Media Seal for Families. Il film ha dato inizio a una nuova era per il marchio, con l’obiettivo di ispirare i bambini di oggi a esplorare, esprimersi e celebrare ciò che li rende unici. Questa nuova generazione di pony ha una sua nuova linea di giocattoli e una serie di prodotti consumer su licenza che spazia in varie categorie, con molti altri contenuti che saranno lanciati nel 2022. MY LITTLE PONY è stato trasmesso in circa 200 territori e sono stati prodotti più di 350 episodi della serie TV, oltre a tre lungometraggi.

Terry Malham, CEO di Outright Games, ha dichiarato, “Siamo davvero felici di continuare la nostra collaborazione con Hasbro e questa volta con una licenza fenomenale come My Little Pony. Siamo entusiasti di aver ricevuto il compito di riportare la magia del marchio su console e PC per la prima volta in cinque anni. Il gioco includerà tutti quegli elementi che hanno reso il marchio tanto popolare, tra cui divertimento, colori e amicizia. Non vediamo l’ora di condividerlo con tutti nel corso di quest’anno.”

Richard Cleveland, Vice President Licensed Digital Gaming di Hasbro, ha dichiarato, “Siamo emozionati di portare la quinta generazione di pony su console e PC quest’anno con i nostri partner di fiducia di Outright Games. Dopo il grande successo e riscontro dei nuovi giocattoli e del film lo scorso anno, siamo davvero felici di portare in vita il nuovo mondo di My Little Pony per dare ai nostri fan la possibilità di vivere nuove avventure e un gameplay divertente.”

My Little Pony: Avventura a Maretime Bay sarà disponibile da questa primavera per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC, mentre le versioni Xbox Series X|S e PS5 arriveranno più tardi nel corso del 2022 con un upgrade gratuito.