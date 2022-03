Hotel Transylvania: Avventure da Paura: Trailer, Uscita e dettagli

Outright Games ha annunciato che Hotel Transylvania: Avventure da Paura sarà disponibile dall’11 marzo per Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC.

Hotel Transylvania: Avventure da Paura – Trailer e dettagli

A distanza di mesi dal lancio di Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso su Amazon Prime Video, il celebre franchise sta per tornare nella scena videoludica con un nuovo capitolo, il quale questa volta non è legato ai Film ma è un’avventura inedita. Nel gioco vestirete i panni di personaggi delle più celebri fiabe come Cappuccetto Rosso, I vestiti nuovi dell’Imperatore e Alì Babà e i quaranta ladroni.

La descrizione ufficiale del gioco recita come segue:

Affronta questi spettracolari mondi nei panni dei celebri Drac e Mavis, e incontra molti altri celebri personaggi di Hotel Transylvania durante la tua avventura, tra cui Johnny, Murray e Wayne. Diventa Cappuccetto Mavis e fai attenzione al Lupo cattivo Wayne. Raccogli gingilli preziosi per il re dei ladri per entrare nella Caverna dei tesori. E risolvi gli enigmi per aprire il tempio in rovina e trovare i vestiti nuovi dell’imperatore Blobby!

A seguire potete dare uno sguardo al Gameplay Trailer: