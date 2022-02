Pokèmon Day 2022: Tutte le novità annunciate

Nella giornata di ieri si è tenuto il Pokèmon Day 2022, evento durante il quale sono stati fatti degli importanti annunci per tutti i giochi dei Pokèmon rilasciati negli ultimi anni, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pokèmon Unite

Si parte con Pokèmon Unite, gioco mobile per Android e iOS, il quale riceve le seguenti novità:

Nuove lotte accelerate, modalità pensata per eliminare le interruzioni

Speciali licenze che consentono di provare Pokèmon Gratis sia nelle lotte standard che rapide

sia nelle lotte standard che rapide Ampliamento del roster con Hoopa (Psico/Spettro) di Sesta Generazione

Completando tutte le missioni speciali potrete ottenere la licenza di Hoopa, successivamente arriverà anche Duraludon (Acciaio/Drago) di Ottava Generazione.

Pokèmon Perla Splendente e Diamante Lucente

Se avete uno dei due giochi potete ottenere la Lettera Oak, la quale vi permetterà di cimentarvi in una nuova missione, di conseguenza catturare il Pokèmon Misterioso Shaymin.

Per ottenere la lettera non dovrete far altro che andare su Dono Segreto e poi Tramite Internet, a questo punto recarvi al Percorso 224.



Assicuratevi di conquistare la Lega Pokèmon e quindi di accedere alla Sala d’Onore, oltre a possedere il Pokèdex Nazionale, quindi parlate con il Professor Rowan dopo aver completato il Pokèdex di Sinnoh.

Pokèmon Scarlatto e Violetto

In occasione dell’evento di ieri sono stati annunciati due nuovi Giochi sui Pokèmon, Scarlatto e Violetto, i cui Starter sono riportati a seguire:

Sprigatito : Pokémon Erbagatto, Starter di Tipo Erba, con Abilità Erbaiuto;

: Pokémon Erbagatto, Starter di Tipo Erba, con Abilità Erbaiuto; Fuecoco : Pokémon Fuocodrillo, Starter di Tipo Fuoco, con Abilità Aiutofuoco;

: Pokémon Fuocodrillo, Starter di Tipo Fuoco, con Abilità Aiutofuoco; Quaxly: Pokémon Anatroccolo, Starter di Tipo Acqua, con Abilità Acquaiuto;

Potete vedere i nuovi giochi in un Trailer in italiano:

Pokèmon Leggende Arceus

Concludiamo con Leggende Arceus, il quale tra le novità regala fino al 31 Marzo 30 30 Ultra, Gigaton e Jet Ball usando il codice ARCEUSADVENTURE in Dono Segreto.

Altre novità sono: