Captain Tsubasa: Dream Team – Arriva il nuovo sistema di valutazione Dream Championship

KLab Inc., leader nei giochi mobile online, ha annunciato che nel suo gioco di calcio multigiocatore Captain Tsubasa: Dream Team ha introdotto un nuovo sistema di valutazione in occasione del torneo mondiale Dream Championship che inizierà venerdì 4 febbraio.

Il nuovo sistema di valutazione

Il Dream Championship 2022 sta per cominciare. Nel tentativo di rendere più coinvolgente il torneo e migliorare i criteri di partecipazione, in aggiunta agli altri metodi già presenti in gioco verrà introdotto un nuovo sistema di valutazione.

Il nuovo sistema calcolerà la classifica degli utenti in base ai risultati mensili nelle partite classificate, di coppa e di campionato e permetterà agli utenti nelle prime posizioni di partecipare al Dream Championship 2022.

Finora, per partecipare al Dream Championship era necessario vincere le Qualificazioni Online che si disputavano in un periodo di tre settimane. Tuttavia, con l’introduzione del nuovo sistema di valutazione, i risultati premieranno chi dedica più tempo al gioco.

Speriamo che tutti gli utenti continueranno a divertirsi giocando a Captain Tsubasa: Dream Team e non vediamo l’ora che inizi il Dream Championship 2022.

Oltre al nuovo sistema di valutazione, abbiamo comunque in programma di conservare le Qualificazioni Online tra i criteri di partecipazione al Dream Championship 2022. Maggiori dettagli saranno disponibili prossimamente sul sito.

Il Dream Championship

Il Dream Championship è un torneo officiale di Captain Tsubasa: Dream Team organizato da KLab Inc., per decidere chi è il miglior giocatore del mondo. Si è tenuto la prima volta nel 2019 ed è nato per permettere ai migliori giocatori di sfidarsi gli uni contro gli altri. Il torneo utilizza il gioco mobile Captain Tsubasa: Dream Team disponibile su App Store e Google Play Store.

Captain Tsubasa

Creato da Yoichi Takahashi, Captain Tsubasa è un manga giapponese le cui vicende sono basate sul mondo del calcio. Sin dal suo esordio nella storica rivista antologica settimanale di Shueisha, il Weekly Shonen Jump, nel 1981, la serie è cresciuta costantemente fino a diventare una vera e propria leggenda che ha divertito e ispirato innumerevoli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Anche dopo la fine della serie iniziale, la storia ha continuato a evolversi in nuovi lavori, accompagnando la crescita e lo sviluppo del personaggio principale Tsubasa Ozora. La popolarità della serie continua a essere altissima, con Captain Tsubasa Rising Sun che nel 2019 ha visto completarsi il suo arco narrativo pubblicato sull’antologia manga di Shueisha, Grand Jump, e Captain Tsubasa Magazine, un rivista speciale completamente dedicata alla serie che è in uscita dal 2020.

La serie ha venduto oltre 70 milioni di volumi soltanto in Giappone. La popolarità di Captain Tsubasa però si estende ben oltre i confini del Sol Levante, visto che la serie è stata tradotta in dieci lingue, conquistando i cuori degli appassionati di calcio di tutto il mondo.