Phantom Breaker: Omnia presenta 2 nuovissimi personaggi giocabili

Il publisher Rocket Panda Games e lo sviluppatore MAGES sono lieti di annunciare che due nuovi personaggi sono stati aggiunti alla formazione di Phantom Breaker: Omnia, la riedizione dell’amata saga di combattimenti anime in 2D che arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam (PC). Artifactor e Maestra si butteranno nella mischia il 15 marzo 2022.

Phantom Breaker: Omnia è uno strabiliante aggiornamento di Phantom Breaker: Extra, un gioco di combattimento anime in 2D distribuito solo in Giappone nel 2011. Per la prima volta nella storia della serie, il capitolo sarà disponibile per il pubblico occidentale, inclusi nuovi personaggi, grafica completamente in HD e molto altro!

Artifactor: Una capricciosa architetta cosmica appartenente a una razza di esseri divini conosciuta come Reverant. Una delle creatrici originali dell’universo che realizzò armi mistiche estremamente potenti conosciute come “Fu-mension Artifacts” per creare la realtà in cui ci troviamo. Al momento è l’unica Reverant rimasta di cui si hanno notizie.

Maestra: Risiedette nel Fu-mension Artifact di Mikoto, Maestro, finché la volontà di non combattere di Mikoto la fece materializzare. Sebbene sia ingenua e alquanto goffa fuori dal campo di battaglia, combatte con coraggio al posto di Mikoto, nutrendo un profondo affetto per la sua padrona. Estremamente protettiva, non si allontana mai da Mikoto.

Artifactor e Maestra porteranno la formazione dei personaggi giocabili a un totale di 20.



“È stato un cammino veramente lungo”, afferma il produttore SakariP, “ma sono entusiasta di poter finalmente mostrare i nuovi personaggi di Phantom Breaker: Omnia. A nome del team di sviluppo, mi auguro che Omnia possa soddisfare ogni aspettativa dei fan di Phantom Breaker e che continueremo a sviluppare insieme la saga di Phantom Breaker”.

Phantom Breaker: Omnia sarà il primo gioco di combattimento della serie a essere distribuito in Occidente dopo il fortunato lancio, avvenuto nel 2013, dello spin-off picchiaduro a scorrimento orizzontale in 2D Phantom Breaker: Battle Grounds, che ha venduto oltre 400.000 copie.

Nel gioco, un uomo misterioso di nome Phantom opera nell’ombra per attirare forti combattenti a partecipare a una battaglia infinita l’uno contro l’altro. Dona loro armi mistiche conosciute come “Fu-mension Artifacts”, e al vincitore concederà un premio straordinario: un desiderio. Quello che i sognanti lottatori non sanno, è che le loro battaglie scuotono il tessuto dello spazio-tempo, indebolendo le barriere tra gli universi paralleli e avvicinando Phantom al suo più grande desiderio: il ritorno dei suoi poteri distruttivi e la fine del mondo.

Phantom Breaker: Omnia arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam (PC) il 15 marzo 2022.