Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI: Disponibile ora I Grandiosi Creatori

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia l’uscita del set I Grandiosi Creatori per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

I Grandiosi Creatori, primo booster set del 2022, introduce 3 nuovi temi, 15 nuove carte Rare da collezione e presenta in anteprima mondiale una nuova carta Magia Inzektor selezionata dalla community di Yu-Gi-Oh! durante il progetto Create-A-Card 2020!

Inzektor è stato scelto dai fan attraverso una serie di sondaggi a eliminazione singola, emergendo vincitore tra i 16 temi presenti. I fan sono stati incaricati di scegliere quale tema avrebbe dovuto ricevere una nuova carta in anteprima mondiale, così come quale tipo di carta avrebbe dovuto essere e in quale modo avrebbe dovuto essere pubblicata. La scelta è ricaduta su una Carta Magia Inzektor da includere in un booster set da 60 carte e I Grandiosi Creatori è il palcoscenico ideale per questo debutto.

Il booster set I Grandiosi Creatori contiene 60 carte: 10 Ultra Rare, 15 Super Rare e 35 Rare. 15 carte del set sono inoltre disponibili in edizione Rara da Collezione.

Ogni bustina contiene 7 carte: 1 Foil e 6 Rare.I Grandiosi Creatori è disponibile ora!

Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.