YU-GI-OH! DUEL LINKS celebra il quinto anniversario con Monster Reborn e bonus log-in

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) celebra il quinto anniversario dell’acclamato gioco per mobile e PC Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. A partire da oggi, KONAMI regalerà a tutti i Duellanti che effettueranno il log-in una carta Monster Reborn e una Skill per commemorare i miliardi di Duelli affrontati negli ultimi cinque anni!

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Effettuando il log-in al gioco tra il 12 gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023, i Duellanti riceveranno la carta Legend Foil Rarity Monster Reborn che permetterà di richiamare tramite Evocazioni Speciali mostri dal Cimitero e potenzialmente ribaltare le sorti del Duello. L’abilità complementare Destiny Draw: Monster Reborn permette ai Duellanti di pescare la carta Monster Reborn se non è già in loro possesso. Insieme, carta e Skill rappresentano una combinazione devastante per ogni Duellante.

Oltre a Monster Reborn, tutti i Duellanti riceveranno Card Sleve e tappetino da gioco commemorativi Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS Fifth Anniversary con grafiche dedicate a Yuya Sakaki e Yami Yugi.

I bonus log-in per il quinto anniversario di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS includono anche 1.000 Gemme, una Skill Ticket e numerosi Card Ticket (tra cui Glossy UR/SR Dream Ticket).

Disponibile, infine, anche il nuovo Structure Deck EX a tema Mago Nero che include Paladino Oscuro, Strength in Unity, Destined Rivals e molte altre potenti carte.

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.

“Yu-Gi-Oh!” è un celebre manga creato da Kazuki Takahashi e serializzato nella testata “WEEKLY SHONEN JUMP” della SHUEISHA Inc. a partire dal 1996 ed è ora alla sua settima edizione della serie animata “Yu-Gi-Oh!” (attualmente in onda sui canali affiliati a Tokyo TV). KONAMI ha pubblicato il primo gioco su console nel 1998 e la serie, che include il gioco di carte collezionabili, continua a essere apprezzata da milioni di fan in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire una vasta gamma di contenuti Yu-Gi-Oh! per offrire il divertimento e l’eccitazione della serie ai Duellanti di tutto il mondo.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è disponibile gratuitamente su App Store per iPad, iPhone e iPod touch, su Google Play per dispositivi Android e per PC via Steam.