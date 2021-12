YU-GI-OH! MASTER DUEL: Svelato il supporto CROSS-PLATFORM

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è felice di svelare un nuovo gameplay trailer per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, confermando che il gioco supporterà il cross-platform al lancio.

L’atteso titolo, che offrirà l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, permetterà ai giocatori di Duellare con avversari da tutto il mondo indipendemente dalla piattaforma in uso. I Duellanti potranno, inoltre, collegare – su diverse piattaforme e in qualsiasi momento – i propri dati in game di MASTER DUEL, portando così sempre con sé i progressi fatti, sia che stiano giocando su console, PC o mobile.

Presentato durante il Jump Festa 2022, il nuovo trailer (in giapponese) mostra alcune delle molte caratteristiche che saranno disponibili fin da subito su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, tra cui:

Presentazioni dei Duelli interamente renderizzate in 4K*

Oltre 10.000 carte da sbloccare**, abbracciando due decenni di storia del Duello

Campagna in singolo che permetterà di scoprire storie inedite sulle carte e la loro genesi

Ampia personalizzazione del Deck grazie a numerose opzioni Deck-building e a un enorme database dedicato

Tutorial dettagliati per i principianti, che saranno seguiti passo passo durante i loro primi Duelli

Eventi speciali e tornei – sfidate Duellanti di tutto il mondo!

E molto, molto altro

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sarà disponibile in free-to-play in tutto il mondo da questo inverno per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android.

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età