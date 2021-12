Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale disponibile da oggi

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è felice di annunciare che Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! è disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch™.

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Bestseller in Giappone, Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! è un gioco di carte collezionabili basato su Rush Duel – un gioco che offre un set di regole alternative rispetto a quelle tradizionalmente usate in Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.

In Rush Duel la marea può mutare improvvisamente. I Duellanti non solo potranno evocare potenti mostri Yu-Gi-Oh! a loro piacimento, ma potranno farlo ogni volta che lo vorranno, ripopolando il mazzo a ogni turno indipendentemente da quante carte hanno giocato. Tutto può cambiare in qualsiasi momento. Un minuto prima la sconfitta sembra imminete, un attimo dopo la mano giusta può ribaltare completamente le sorti del Duello. Tutto è possible in Rush Duel!

In Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!!, i Duellanti potranno:

Vivere una storia originale con nuovi e divertenti personaggi

Affinare le proprie abilità in una completa campagna single-player

Costruire il proprio Deck attingendo da una massiccia selezione di carte

Duellare in ogni momento e in ogni luogo grazie al multiplayer locale a due giocatori

Affrontare amici e sfidanti di tutto il mondo nei Duelli online a due giocatori

E molto, molto altro

Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! è disponibile ora sul Nintendo eShop al prezzo di €39.99.