POKÉMON UNITE: Disponibile DECIDUEYE

Ecco un altro Pokémon pronto a unirsi ai tuoi ranghi in Pokémon UNITE: Decidueye è arrivato in picchiata nel gioco. Decidueye è un Attaccante a lungo raggio, quindi grazie a lui potrai sopraffare gli avversari da lontano. Ovviamente, questo Pokémon inizia ogni partita come il dolcissimo Rowlet, per poi evolversi in Dartrix al L. 5 e in Decidueye al L. 7.

CONSIGLIO DEL GIORNO Si può guadagnare copiando gli investimenti dei migliori? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai di cosa si tratta, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 Paesi. E’ semplice investire copiando i migliori Trader !

Se un attacco base di Decidueye va a segno, la velocità degli attacchi base successivi aumenta per un po’. L’effetto può accumularsi e dopo tre volte l’attacco base diventa un attacco potenziato. Questo stato dura per un po’, aumentando il numero di piume scagliate anche se i danni inflitti da ogni piuma diminuiscono. Distacco, l’abilità di Decidueye, infligge più danni agli avversari lontani.

LE MOSSE DI ROWLET, DARTRIX E DECIDUEYE

Al L. 1 e al L. 3, Rowlet può imparare Fogliame e Sgomento.

Con Fogliame il Pokémon attacca lanciando foglie nella direzione indicata. Se le foglie colpiscono gli avversari, gli infliggono danni. Dopo l’utilizzo della mossa, l’Attacco e la velocità degli attacchi base di Rowlet aumentano per un po’.

Sgomento infligge danni all’avversario e ne riduce per un po’ la velocità di movimento.

Non potrai cambiare queste mosse finché Rowlet non si evolve, prima in Dartrix al L. 5 e quindi in Decidueye al L. 7. A questo punto, potrai trasformare Fogliame in Foglielama oppure Cucitura d’Ombra.

Usando Foglielama, Decidueye attacca lanciando foglie. Dopo l’utilizzo della mossa, il suo Attacco e la velocità dei suoi attacchi base aumentano per un po’. In questo frangente, per un po’ gli attacchi base del Pokémon possono colpire più avversari. La mossa può anche essere potenziata: in quel caso, quanti più PS rimangono all’avversario, tanto più aumentano i danni inflitti con gli attacchi base.

Usando Cucitura d’Ombra, il Pokémon accumula forza e lancia piume nella direzione indicata. Per quanto più tempo accumula forza, tanto maggiori saranno i danni inflitti, ma la sua velocità di movimento diminuisce mentre lo fa. Se la mossa va a segno quando la forza è al massimo, l’ombra dell’avversario può essere bloccata a terra. In tal caso, l’avversario subisce danni quando si allontana di una certa distanza, e la sua velocità di movimento diminuisce. Se potenziata, la mossa infligge più danni agli avversari con pochi PS rimanenti.

Quando Decidueye raggiunge il L. 8, puoi trasformare Sgomento in una tra le seguenti due mosse: Verdebufera o Furtivombra.

Verdebufera scatena una tempesta di foglie affilate. Quando la mossa va a segno, infligge danni agli avversari e ne riduce per un po’ la velocità di movimento. Se colpisce un avversario da una distanza molto ravvicinata, lo respinge. Può essere potenziata per ridurre la velocità di movimento degli avversari più a lungo.

Con Furtivombra, il Pokémon afferra un avversario nell’area d’effetto con un’ombra, infliggendogli danni e riducendone per un po’ la Difesa e la velocità di movimento. Allo stesso tempo, aumenta la propria velocità di movimento per un po’. Se potenziata, la mossa riduce ulteriormente la Difesa dell’avversario.

LA MOSSA UNITE DI DECIDUEYE: SVENTAGLIATA DI FRECCE

I tuoi avversari non capiranno più che aria tira quando Decidueye scatena la sua mossa Unite, Sventagliata di Frecce, che impara al L. 9. Usandola, il Pokémon lancia una raffica di piume nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari. Per finire, lancia una grande piuma che infligge danni a tutti gli avversari lungo la sua traiettoria. Più bassi sono i PS rimanenti degli avversari, maggiori sono i danni inflitti. Mentre questa mossa è in uso, Decidueye è immune agli ostacoli, ma non può muoversi.

Se vuoi affrontare i tuoi avversari mantenendo le distanze, Decidueye potrebbe essere un’ottima scelta per la tua squadra. Visita il negozio dell’Associazione Lotta Unite e ottieni la licenza Unite di Decidueye!