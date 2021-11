Spada e Scudo – Astri Lucenti: Arriva la nuova espanesione con Pokémon-V ASTRO

Oggi The Pokémon Company International ha annunciato la nuova meccanica di gioco dei Pokémon-V ASTRO per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. I Pokémon-V ASTRO appariranno nella nuova espansione Spada e Scudo – Astri Lucenti del GCC Pokémon, che sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo nel primo trimestre del 2022.

I Pokémon-V ASTRO si evolvono dai Pokémon-V e avranno un ruolo di spicco nel metagioco del GCC Pokémon. Ciascun Pokémon-V ASTRO dispone di uno speciale Potere V ASTRO, cioè un attacco o un’abilità dall’effetto potentissimo, capace di determinare le sorti di una lotta. I giocatori possono usare solo un Potere V ASTRO in ciascuna partita, e coloro che decidono di farlo dovranno girare un segnalino V ASTRO a faccia in giù durante la lotta.

Oltre ai loro Poteri V ASTRO, i Pokémon-V ASTRO dispongono di tanti PS e di attacchi che infliggono un alto numero di danni, e se vengono messi KO danno diritto a due carte Premio.

Nell’espansione Spada e Scudo – Astri Lucenti gli Allenatori troveranno Arceus-V ASTRO, Shaymin-V ASTRO, Charizard-V ASTRO, Shaymin-V ASTRO e Whimsicott-V ASTRO. L’espansione include anche la collezione Galleria degli Allenatori, composta da ben 30 carte con illustrazioni di Allenatori e Pokémon tra i preferiti dei fan.

L’espansione Spada e Scudo – Astri Lucenti sarà disponibile sotto forma di buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali, e contiene:

20 Pokémon-V e 15 Pokémon-V a figura intera

Quattro nuovi Pokémon-V ASTRO

Tre nuovi Pokémon-VMAX

22 carte Allenatore e sei carte Aiuto a figura intera

Una nuova carta Energia speciale

Inoltre, i Pokémon-V ASTRO saranno inclusi nelle collezioni speciali Leafeon-V ASTRO e Glaceon-V ASTRO, disponibili a partire dal primo trimestre del 2022. Ciascuna di queste collezioni speciali V ASTRO include una carta promozionale di Leafeon-V o Glaceon-V, una carta promozionale e una carta gigante di Leafeon-V ASTRO o Glaceon-V ASTRO impresse in modo speciale, un segnalino V ASTRO in plexiglas e cinque buste di espansione del GCC Pokémon.