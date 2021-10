Pokèmon Diamante Lucente, Perla Splendente e Arceus: Nuovi dettagli svelati

The Pokémon Company International e Nintendo hanno rivelato oggi ulteriori dettagli su Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente e svelato nuove Forme di Hisui per Zorua e Zoroark in Leggende Pokémon: Arceus.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente usciranno il 19 novembre 2021, mentre Leggende Pokémon: Arceus uscirà il 28 gennaio 2022, tutti in esclusiva su console Nintendo Switch.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente

Allenatori e Allenatrici possono vedere un riassunto delle ultime novità riguardo a Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sul canale ufficiale Pokémon su YouTube. Entrambi i giochi usciranno venerdì 19 novembre 2021 e possono già essere preordinati, con bonus speciali per l’acquisto effettuato entro una certa data.

Sarà anche disponibile un evento su Pokémon GO per celebrare l’uscita dei due giochi, da martedì 16 novembre a domenica 21 novembre 2021. Ulteriori dettagli saranno rilasciati sull’account Twitter ufficiale e sul blog ufficiale di Pokémon GO.

Il Capo e i Comandanti del misterioso Team Galassia

Durante la loro esplorazione nel mondo di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i giocatori incontreranno sia personaggi alleati che avversari.

Cyrus e Weavile

Cyrus è un personaggio carismatico a capo del Team Galassia. Parla e agisce sempre con un atteggiamento calmo e razionale. Non sopporta le menti e le emozioni umane, reputandole imperfette.

Martes e Purugly

Martes è una Comandante molto determinata che odia perdere e ha giurato fedeltà a Cyrus. Talvolta, la sua passione per i Pokémon le provoca potenti attacchi d’ira. Il Pokémon che l’affianca è Purugly.

Giovia e Skuntank

Giovia ha un’aria piuttosto misteriosa. Ha un innegabile talento per le lotte Pokémon, ma è disposta a fare qualsiasi cosa (persino sottrarre i Pokémon ad altre persone) pur di raggiungere i suoi obiettivi. Il Pokémon che l’affianca è Skuntank.

Saturno e Toxicroak

Saturno è un Comandante calmo e controllato. Nonostante sia uno dei pochi a nutrire dubbi sui piani di Cyrus di quando in quando, è così freddo e distaccato da eseguire ciecamente i suoi ordini. Il Pokémon che l’affianca è Toxicroak.

Gli Allenatori di Pokémon più tosti del circondario: i Capipalestra

Bianca e Abomasnow

Bianca, la Capopalestra di Nevepoli, è esperta di Pokémon di tipo Ghiaccio e ha Abomasnow a capo della sua squadra. Nota come la “fata della polvere di diamante”, è un’Allenatrice appassionata che crede fermamente nel potere della concentrazione.

Corrado e Luxray

Il Capopalestra di Arenipoli, Corrado, è specializzato in Pokémon di tipo Elettro e a capo della sua squadra c’è Luxray. È considerato il Capopalestra più forte della regione di Sinnoh, ma è così annoiato dalla mancanza di degni rivali che passa la maggior parte del suo tempo a ristrutturare la Palestra.

I Pokémon leggendari Uxie, Mesprit e Azelf

Questi tre Pokémon leggendari compaiono in molti miti della regione di Sinnoh. Secondo gli abitanti di Sinnoh, Uxie è la divinità della conoscenza, Mesprit è la divinità delle emozioni e Azelf è la divinità della volontà. Starà ai giocatori scoprire i segreti di questi tre Pokémon leggendari!

I tre laghi della regione di Sinnoh

Sinnoh vanta la presenza di tre laghi dalle acque ricchissime: il Lago Verità, il Lago Valore e il Lago Arguzia. Secondo i miti della regione, sul fondo di questi laghi dimorano Pokémon leggendari.

Leggende Pokémon: Arceus

Oltre al bonus del Completo Growlithe di Hisui, coloro che acquisteranno Leggende Pokémon: Arceus entro una certa data otterranno una Maschera Maledivolpe. I giocatori possono indossare questa splendida maschera ispirata allo Zoroark di Hisui mentre esplorano la regione!

Ecco le Forme di Hisui di Zorua e Zoroark

Zorua di Hisui

Categoria: Pokémon Rancorvolpe

Tipo: Normale/Spettro

Altezza: 0,7 m

Peso: 12,5 kg

Rinati come tipo Spettro attraverso il potere del rancore

Questi Zorua migrarono nella regione di Hisui da altri luoghi dopo essere stati esiliati dagli esseri umani, che temevano questi Pokémon per la loro capacità di creare misteriose illusioni. Tuttavia, gli Zorua perirono, incapaci di sopravvivere all’ambiente ostile di Hisui e ai conflitti con gli altri Pokémon. Le loro anime inquiete si sono reincarnate in questa forma di tipo Spettro usando la forza del proprio sdegno verso umani e Pokémon.

Si celano sotto false sembianze e si nutrono del terrore delle loro prede

Se uno Zorua di Hisui vede un essere umano o un Pokémon solitario, potrebbe apparirgli di fronte imitando le sue sembianze. Al contrario delle illusioni tipiche della forma già conosciuta degli Zorua, queste apparizioni spettrali vengono create dall’energia astiosa promanata dalla lunga pelliccia che gli Zorua di Hisui hanno sul capo, sul collo e sulla coda.

Zoroark di Hisui

Categoria: Pokémon Maledivolpe

Tipo: Normale/Spettro

Altezza: 1,6 m

Peso: 73,0 kg

Funeste illusioni emergono dal suo manto voluminoso

Il potere malevolo che scaturisce dal vello lungo e scarmigliato dello Zoroark di Hisui proietta illusioni terrificanti e può persino infliggere danni fisici agli avversari, causando ferite sia esterne che interne. Inoltre, le sue illusioni sono intrise di un astio talmente assoluto nei confronti di ogni cosa al mondo che pare tormentino chi le vede fino alla follia.

Un Pokémon con un inaspettato lato tenero

Lo Zoroark di Hisui è ferocemente ostile e aggressivo nei confronti di persone e Pokémon. Tuttavia, sembra essere compassionevole verso coloro che considera amici o parte della sua famiglia.