HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! è in arrivo su iOS e Android

SEGA, in collaborazione con Colorful Palette, ha annunciato oggi che il gioco rhythm game mobile HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! sarà disponibile dal 7 dicembre 2021 su iOS e Android. L’attesissimo rhythm game HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! può vantare un’ampia varietà di personaggi originali, brani musicali e linee narrative che SEGA e Colorful Palette non vedono l’ora di svelare sui canali social ufficiali in attesa del lancio.

Di recente, SEGA ha organizzato una beta pubblica di grande successo, che è durata due settimane e ha coinvolto oltre 60.000 giocatori sulle piattaforme Android e iOS.

Nel nuovo trailer di HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! gli appassionati possono scoprire cinque band e un cast originale di 20 personaggi, ognuno dei quali propone uno stile musicale e storie delle origini differenti, come:

Leo/need : “la classica rock band del liceo”, formata da un gruppo di quattro amici di infanzia che hanno superato ogni differenza e si riuniscono in una band per rendere più salda la loro amicizia.

: “la classica rock band del liceo”, formata da un gruppo di quattro amici di infanzia che hanno superato ogni differenza e si riuniscono in una band per rendere più salda la loro amicizia. MORE MORE JUMP! : “il gruppo di idol”, dove una giovane ragazza che sogna di diventare una idol si unisce a tre amiche che hanno già affrontato il difficile percorso per diventare idol di successo. Ci riuscirà?

: “il gruppo di idol”, dove una giovane ragazza che sogna di diventare una idol si unisce a tre amiche che hanno già affrontato il difficile percorso per diventare idol di successo. Ci riuscirà? Vivid BAD SQUAD : “il gruppo street”, con una ragazza timida che è appena arrivata sulla scena della street music ed entra a far parte di una band per diventare leggenda.

: “il gruppo street”, con una ragazza timida che è appena arrivata sulla scena della street music ed entra a far parte di una band per diventare leggenda. Wonderland x Showtime : “il gruppo di puro intrattenimento”, che consiste in un gruppo di eccentrici saltimbanchi che conquistano un palco deserto di un parco giochi per portare gioia e risate in tutto il mondo.

: “il gruppo di puro intrattenimento”, che consiste in un gruppo di eccentrici saltimbanchi che conquistano un palco deserto di un parco giochi per portare gioia e risate in tutto il mondo. Nightcord at 25:00: “il gruppo di musica online”, dove ogni membro non conosce la faccia e il nome degli altri ed è composto da quattro amici che si incontrano su internet per creare musica a tarda notte.

Grazie a queste cinque band, i giocatori potranno godere di una enorme varietà di canzoni e anche dei video musicali in animazione 3D. Inoltre, il gioco offre la possibilità di partecipare a esibizioni virtuali dal vivo delle proprie band preferite e di interagire con la community, partecipare a eventi online e guadagnare premi come timbri esclusivi.

HATSUNE MIKU: COLORFUL STAGE! sarà disponibile in tutto il mondo il 7 dicembre come free-to-play con acquisti in-app. Il gioco, completamente doppiato in giapponese, sarà disponibile con i sottotitoli in inglese.