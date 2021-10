La mia amica PEPPA PIG disponibile da oggi

Preparati a divertirti con Peppa Pig! Outright Games, il celebre produttore globale di contenuti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato che il videogioco La mia amica Peppa Pig è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Stadia e PC. Basato sulla celebre serie animata prescolare Peppa Pig, il gioco ti consente di unirti a Peppa e a tutti i tuoi personaggi preferiti in una nuova avventura interattiva, in cui potrai creare il tuo protagonista e vivere la tua storia.

I fan della popolare serie animata potranno unirsi a Peppa, oltre a tutti i loro personaggi preferiti, tra cui Mamma e Papà Pig, Suzy, Mr Potato e altri ancora, in un’esperienza interattiva basata su una storia.

I giocatori potranno creare e personalizzare il proprio personaggio, esplorare alcuni celebri luoghi della popolare serie TV e partecipare a molte attività divertenti insieme a Peppa. Grazie a comandi davvero semplici e intuitivi, i giovani fan e i loro genitori potranno divertirsi con Peppa in questo titolo per giocatore singolo vivendo una storia assolutamente unica.

“Siamo davvero felici di portare il mondo di Peppa Pig a tutti i fan con questo nuovo videogioco d’avventura”, ha dichiarato il CEO di Outright Games, Terry Malham. “È stato davvero straordinario produrre un videogioco in collaborazione con Hasbro in cui ogni giocatore può diventare il personaggio principale della propria storia mentre gioca insieme a Peppa. E siamo davvero felici di aver creato un titolo con cui bambini e genitori potranno divertirsi insieme, scoprendo tutte le cose incredibili che il mondo di Peppa Pig ha da offrire”

Peppa Pig è stata trasmessa per la prima volta nel 2004 e da allora è cresciuta fino a diventare la serie animata più seguita della fascia prescolare. Distribuita in più di 180 paesi, la licenza di Peppa Pig è un punto di riferimento per genitori e specialmente bambini di tutti i continenti e tutte le culture, supportandoli nelle situazioni di vita quotidiana. Il franchise aiuta i bambini in età prescolare a esplorare e conoscere meglio il proprio mondo attraverso le esperienze della loro eroina Peppa.

