Blaze e le mega macchine: Piloti di Axle City arriva oggi su console, Stadia e PC

Oggi Outright Games e Nickelodeon hanno rilasciato Blaze e le mega macchine: Piloti di Axle City – il primo videogioco basato sulla serie animata Blaze e le mega macchine – disponibile per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Stadia e PC.

Unisciti a Blaze, al suo pilota AJ e a tutti gli amati personaggi come Starla, Pickle, Crusher e tanti altri, per un velocissimo gioco di corse con i kart! Grazie a personaggi personalizzabili con abilità uniche da attivare, tante feature educative STEM e una guida automatica con controlli semplificati opzionali, questo gioco è perfettamente adatto anche ai più piccoli.

Ma il divertimento non è solo per i più piccoli! La modalità cooperativa per 4 giocatori a schermo diviso significa che tutta la famiglia o gli amici possono unirsi alle corse.

Blaze e le mega macchine è una serie animata in CG arrivata nel 2014 su Nickelodeon e segue il pilota di otto anni AJ e il suo monster truck Blaze nel corso delle loro avventure che esplorano ed educano su interessanti temi e concetti STEM attraverso il divertimento e contenuti coinvolgenti.

Ora la sesta stagione è su Nick Jr e Nickelodeon e disponibile in tutto il mondo su Amazon Prime, Apple TV e Netflix.