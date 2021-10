YU-GI-OH! MASTER DUEL in uscita questo inverno

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è felice di annunciare che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sarà disponibile in download gratuito da questo inverno.

Come svelato nello speciale livestream al Tokyo Game Show 2021, l’atteso gioco di carte collezionabili avrà anche una modalità single-player.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si annuncia come l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). In Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL i duellanti potranno sbloccare più di 10.000* carte abbracciando due decenni di storia del Duello. Colleziona carte, costruisci il tuo Deck e sfida Duellanti di tutto il mondo in scontri incredibili e coinvolgenti, presentati per la prima volta in una stupefacente grafica 4K (sui dispositivi compatibili).

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sarà disponibile in tutto il mondo da questo inverno per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.

