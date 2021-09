MAMOSWINE arriva in POKÉMON UNITE

Preparati a far restare di ghiaccio gli avversari in Pokémon UNITE con Mamoswine, ora disponibile. Questo terremoto di energia è un Difensore esperto nella lotta a distanza ravvicinata e non vede l’ora di partire alla carica. Questo Pokémon inizia ogni partita come Swinub, per poi evolversi in Piloswine al L. 6 e in Mamoswine al L. 10.

Ogni terzo attacco base di Mamoswine diventa un attacco potenziato, che infligge danni ai Pokémon avversari colpiti e li congela per un breve tempo. Inoltre, gli attacchi base infliggono più danni per un po’ quando colpiscono un avversario congelato da una delle mosse del Pokémon. E non è tutto! Grazie alla sua abilità, Grassospesso, ogni volta che il Pokémon infligge danni, la sua Difesa e la sua Difesa Speciale aumentano per un po’ (fino a un massimo di tre volte). Se il Pokémon utilizza Geloscheggia, Scagliagelo o Gelodenti, il suo attacco base successivo diventa un attacco potenziato. Se una di queste tre mosse crea una zona congelante dentro un’area goal alleata, riduce la velocità dei goal degli avversari al suo interno. E ora diamo un’occhiata alle mosse di Mamoswine.

LE MOSSE DI MAMOSWINE

Al L. 1 e al L. 3, Swinub può imparare Geloscheggia e Azione. Geloscheggia è un attacco a lungo raggio che permette a Mamoswine di lanciare tre blocchi di ghiaccio nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari nell’area d’effetto e riducendone per un po’ la velocità di movimento. Quando usa Azione, Swinub carica nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari che colpisce lungo il tragitto e lanciandoli in aria.

Quando raggiunge il L. 6 e si evolve in Piloswine, puoi trasformare Geloscheggia in una tra le seguenti due mosse: Scagliagelo o Gelodenti.

Grazie a Scagliagelo, Piloswine fa cadere delle stalattiti sulla posizione indicata, infliggendo danni agli avversari nell’area d’effetto e riducendone per un po’ la velocità di movimento. L’ultima stalattite si distrugge dopo un certo tempo o quando è colpita dalle altre mosse o dagli attacchi potenziati del Pokémon, infliggendo ulteriori danni agli avversari nell’area d’effetto e congelandoli. Anche questa mossa può essere successivamente potenziata per aumentare i danni inflitti.

Con Gelodenti, il Pokémon usa le sue zanne di ghiaccio per lanciare in aria l’avversario più vicino, infliggendogli danni e congelandolo per un po’. Dopodiché lo abbatte al suolo di fronte a sé o dietro di sé, a seconda della direzione indicata, infliggendo danni agli altri avversari nell’area d’effetto e congelandoli per un po’. Questa mossa può essere potenziata per aumentare l’area d’effetto.

Quando raggiunge il L. 8, puoi trasformare Azione in una tra le seguenti due mosse: Forza Equina o Terremoto.

Grazie a Forza Equina, Piloswine carica nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari che colpisce lungo il tragitto e respingendoli. Finita la carica, il Pokémon dà un pestone al suolo, infliggendo danni agli avversari nell’area d’effetto e rendendoli incapaci di agire per un po’. Questa mossa può essere potenziata per aumentare la velocità di carica di Piloswine e per rendere gli avversari incapaci di agire più a lungo.

L’altra mossa, Terremoto, consente a Piloswine di saltare nella direzione indicata per poi atterrare violentemente, infliggendo danni agli avversari nell’area d’effetto e attirandoli a sé. Se questa mossa viene potenziata, riduce per un po’ la velocità di movimento dei Pokémon avversari quando va a segno e aumenta la forza con cui li attira a sé.

LA MOSSA UNITE DI MAMOSWINE: PRESSA ROVINOSA

Per schiacciare letteralmente gli avversari, fai utilizzare a Mamoswine la sua mossa Unite, Pressa Rovinosa, che impara al L. 10. Grazie a questa mossa, il Pokémon diventa immune agli ostacoli e salta nella direzione indicata. In seguito, colpisce il suolo più volte, infliggendo danni agli avversari nell’area d’effetto e riducendone per un po’ la velocità di movimento con ogni pestone.L’ultimo colpo, inoltre, lancia in aria gli avversari nell’area d’effetto.

Mamoswine non vede l’ora di abbattere gli avversari e di difendere la sua squadra. Visita il negozio dell’Associazione Lotta Unite e ottieni la licenza Unite di Mamoswine!