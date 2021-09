Pokèmon: Nuovi dettagli per Diamante Lucente, Perla Splendente e Arceus

The Pokémon Company International e Nintendo hanno rivelato ulteriori dettagli riguardo a Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus, tra cui dei nuovissimi trailer.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono remake fedeli di Pokémon Diamante e Pokémon Perla che riportano Allenatori e Allenatrici nella regione di Sinnoh, dove incontreranno il Professor Rowan, affronteranno il Team Galassia ed esploreranno i Grandi Sotterranei. Una moltitudine di nuovi incontri e sorprese attende chi esplora Sinnoh per la prima volta.

Il PokéKron: uno strumento multiuso

Il PokéKron è un utile strumento che i giocatori riceveranno nel corso della loro avventura, dotato di svariate applicazioni. Queste possono tornare utili in ogni situazione: l’applicazione Ricerca strumenti, ad esempio, permette di trovare strumenti nascosti. In Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, il PokéKron consentirà ai giocatori anche di chiamare in aiuto dei Pokémon selvatici perché li assistano utilizzando mosse MN, come Taglio per abbattere gli alberi che intralciano il cammino o Scalaroccia per arrampicarsi sulle pareti rocciose.

Divertirsi con i Pokémon al Parco Concordia

Al Parco Concordia di Cuoripoli gli Allenatori possono rilassarsi con i loro Pokémon. Potranno passeggiare con un massimo di sei Pokémon alla volta, a patto che siano nella lista di Pokémon ammessi al parco. Qui i giocatori potranno anche fare foto e video ricordo con i loro Pokémon sistemando l’inquadratura della fotocamera e lo zoom. Per scattare foto basterà premere il pulsante di cattura del Nintendo Switch, mentre per salvare video sarà necessario tener premuto quello stesso pulsante.

Preparare i poffin

I poffin sono dei deliziosi dolcetti che possono accrescere le virtù dei Pokémon, come ad esempio la Classe o la Grazia. Facendole aumentare, i giocatori potranno ottenere punteggi più alti nella Valutazione della personalità nel corso delle Super Gare-show. In Pokémon Diamante e Pokémon Perla i giocatori potevano cucinare i poffin solamente alla Casa del poffin, ma ora possono prepararli anche al Parco Concordia.[1]

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibili dal 19 novembre 2021. Entrambi i giochi possono già essere preordinati, con un bonus speciale per l’acquisto effettuato entro una certa data.

Leggende Pokémon: Arceus

Leggende Pokémon: Arceus trasporta i giocatori nella vasta regione di Hisui. È la regione di Sinnoh di un lontano passato, molto prima che esistessero le città e gli insediamenti conosciuti in Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Con la sua natura rigogliosa e l’imponente Monte Corona a dominare il suo paesaggio, questa è una Sinnoh mai vista prima, ed è qui che i giocatori si metteranno in viaggio per creare il primo Pokédex della regione.

L’Arceusphone farà da guida

Verso l’inizio dell’avventura, i giocatori riceveranno un dispositivo chiamato Arceusphone. Il suo aspetto peculiare potrebbe far pensare che abbia qualche collegamento con il Pokémon misterioso Arceus. Sembra contenere uno strano potere, e sarà d’aiuto nel guidare i giocatori durante il viaggio.

Pokémon speciali dai poteri misteriosi

Nel corso delle loro esplorazioni, i giocatori potrebbero imbattersi in Pokémon più grandi del normale con gli occhi che brillano di rosso: si tratta dei cosiddetti Pokémon alfa. Sono più forti rispetto ai normali esemplari della stessa specie, ed essendo piuttosto aggressivi rincorreranno e attaccheranno i giocatori che si avvicinano troppo.

Nella regione di Hisui vivono anche Pokémon speciali che hanno ricevuto una qualche benedizione misteriosa. Alcuni di questi sono particolarmente potenti e sono divenuti noti come Pokémon regali, mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione. Ciascuno di questi Pokémon sembra possedere un potere che i Pokémon normali non hanno. Le persone incaricate di prendersi cura di loro sono i Capitani: questi hanno il compito di proteggere i Pokémon speciali assicurandosi che i loro territori rimangano incontaminati e portando loro offerte di cibo e acqua.​

La gente della regione rispetta profondamente i Pokémon regali, ma uno strano fenomeno sta facendo sì che si incolleriscano all’improvviso. La causa di questi incidenti è ancora avvolta nel mistero. I Pokémon regali incolleriti sono incredibilmente difficili da gestire, e gli abitanti di Hisui non possono fare altro che chiedere aiuto al Team Galassia. In quanto membri della Squadra di ricerca, sarà compito dei giocatori placare la collera di quei Pokémon.

Kleavor

Categoria: Pokémon Scure

Altezza: 1,8 m

Peso: 89,0 kg

Tipo: Coleottero/Roccia

Grazie a un minerale speciale tipico della regione di Hisui, Scyther può evolversi in questo Pokémon. Alcune parti del suo corpo si sono indurite tanto da diventare di pietra. Queste parti vengono danneggiate spesso durante le lotte più accanite, e i Kleavor con molte vittorie alle spalle ne portano i segni sotto forma di estese scheggiature sul corpo. Si dice che un tempo la gente di Hisui usasse le schegge di pietra perse dai Kleavor per creare strumenti.

Attraversare territori inesplorati in groppa ai Pokémon

Nel corso della loro avventura, i giocatori riceveranno un Flauto memordei. Questo strumento misterioso è stato tramandato di generazione in generazione tra le genti di Hisui. I giocatori potranno suonarlo per chiamare dei Pokémon speciali ai quali sarà possibile chiedere un passaggio. Grazie al loro aiuto potranno spostarsi più velocemente sulla terraferma, attraversare specchi d’acqua e persino librarsi in volo.

Wyrdeer: Wyrdeer possiede zampe possenti e robuste, e salendogli in groppa i giocatori potranno attraversare velocemente il territorio al galoppo e saltare per evitare ostacoli.

Basculegion: Basculegion può attraversare gli specchi d’acqua trasportando i giocatori sul proprio dorso. È anche in grado di saltare sulla superficie dell’acqua, permettendo ai giocatori di superare gli ostacoli.

Braviary di Hisui: i giocatori potranno solcare i cieli grazie a Braviary di Hisui. Durante il volo avranno anche un’estesa visuale dall’alto su eventuali Pokémon e strumenti sottostanti.

Le strutture del Villaggio Giubilo

I giocatori possono prepararsi per le ricerche al Villaggio Giubilo, dove troveranno anche strutture utili per divertirsi ancora di più durante l’avventura.

Sartoria e Salone Acconciature: qui i giocatori possono scegliere l’abbinamento di vestiti e acconciature che preferiscono e creare il look perfetto per loro.

Lo Studio Fotografico: i giocatori possono scattare foto insieme ai loro Pokémon in questa struttura.

L’Emporio e la Bottega: se i giocatori sono a corto di strumenti dopo un’escursione, possono rifornire le scorte all’Emporio. Possono anche acquistare le ricette e i materiali necessari per crearne di nuovi alla Bottega.

Il Pascolo: dopo aver catturato dei Pokémon, i giocatori possono lasciarli al Pascolo. Per completare il Pokédex dovranno catturare tantissimi Pokémon, ma potranno portarne con sé solo sei alla volta. Può essere utile scegliere i Pokémon adatti per ogni missione, prima di partire. Nei vari campi base, i giocatori potranno decidere quali Pokémon tenere in squadra e quali mandare al Pascolo.

L’uscita di Leggende Pokémon: Arceus è prevista per venerdì 28 gennaio 2022. Il gioco è attualmente disponibile per il preordine.