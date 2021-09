MARVEL’S GUARDIANS OF THE GALAXY si mostra in nuovi video

Eidos-Montréal ha pubblicato due nuovi video narrati dal Senior Gameplay Director Patrick Fortier e ricchi di approfondimenti su Marvel’s Guardians of the Galaxy. Nel primo, Fortier spiega come sfruttare efficacemente le varie abilità dei Guardiani in combattimento, mentre il secondo aiuta i giocatori a guidare al meglio i propri compagni durante le fasi di esplorazione.

Le personalità distinte dei Guardiani giocano un ruolo fondamentale anche durante i combattimenti, con abilità e specialità uniche che i giocatori dovranno imparare a sfruttare alla perfezione, impiegando le tattiche e le strategie più appropriate, se vogliono sperare di sopravvivere ai tantissimi nemici che incontreranno vagando per il cosmo. Rocket è lo specialista in esplosioni multi-target del gruppo, Groot funge da difensore e guaritore, Drax è una palla da demolizione ambulante, Gamora infligge danni terrificanti a bersagli singoli e Star-Lord, ovviamente, è il loro “cosiddetto” leader versatile.

I giocatori di Marvel’s Guardians of the Galaxy, però, non dovranno imparare a guidare i Guardiani solo in combattimento. Come spiegato nel secondo video, avranno anche il compito di mantenere i propri compagni sulla giusta strada mentre esplorano una pletora di leggendarie località dell’universo Marvel a bordo della Milano. Prendere decisioni (e affrontarne le conseguenze) è fondamentale per un vero leader, ed è un aspetto altrettanto fondamentale per quanto riguarda tantissimi dettagli dell’esperienza di Marvel’s Guardians of the Galaxy: nelle conversazioni, nella distribuzione dei punti abilità, nella scelta tra costumi fedeli ai fumetti o completamente originali, e in un’infinità altri casi.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel’s Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch™ in versione cloud in alcune regioni, a partire dal 26 ottobre.