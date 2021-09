ARC-V debutta su Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS il 28 settembre

Konami Digital Entertainment, B.V. è lieta di annunciare che l’affascinante mondo del manga e anime Yu-Gi-Oh! ARC-V arriverà su Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS il 28 settembre. Il nuovo mondo farà parte di un importante major update per dispositivi mobile e PC.

Oltre a nuove missioni, carte, archetipi, abilità e personaggi giocabili (Yuya, Zuzu, Gong e Sylvio), l’aggiornamento di questa settimana porterà ai giocatori di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS le tanto attese Evocazioni Pendulum. Le Evocazioni Pendulum permettono ai giocatori di evocare più mostri contemporaneamente, un vero e proprio game-changer!

Per celebrare il nuovo mondo ARC-V, tutti i giocatori riceveranno numerosi bonus all’accesso, inclusi due nuovi mostri Pendulum: Mago Mirastelle e Mago Miratempo, entrambi Ultra Rari e in lamina Prismatica. Altri bonus log-in includono:

2 Ticket Ultra Rari – 1 Prismatico e 1 Normale

1 Dream Ticket Ultra Raro – Lucido

2 Ticket Super Rari – 1 Prismatico e 1 Normale

1 Dream Ticket Super Rare – Lucido

1.000 Gemme

1 Skill Ticket

Card Sleeve e tappetino da gioco – caratterizzati da artwork ufficiali dal mondo di ARC-V

A questo si aggiungono anche una serie di nuovi contenuti, tra cui un nuovo Main BOX che include il mostro Pendulum Drago Pendulum Occhi Diversi e altre nuove potenti carte.

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha recentemente superato i 140 milioni di download in tutto il mondo. I Duellanti hanno collezionato più di 65 miliardi di carte e hanno preso parte a più di 6 miliardi di Duelli.

“Yu-Gi-Oh!” è un celebre manga creato da Kazuki Takahashi e serializzato nella testata “WEEKLY SHONEN JUMP” della SHUEISHA Inc. a partire dal 1996 ed è ora alla sua settima edizione della serie animata “Yu-Gi-Oh!” (attualmente in onda sui canali affiliati a Tokyo TV). KONAMI ha pubblicato il primo gioco su console nel 1998 e la serie, che include il gioco di carte collezionabili, continua a essere apprezzata da milioni di fan in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire una vasta gamma di contenuti Yu-Gi-Oh! per offrire il divertimento e l’eccitazione della serie ai Duellanti di tutto il mondo.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è disponibile gratuitamente su App Store® per iPad®, iPhone® e iPod touch®, su Google Play™ per dispositivi Android™ e per PC via Steam.