Phantom Breaker: Omnia svela il trailer doppiato in inglese e l’uscita slitta al 2022

Rocket Panda Games ha appena pubblicato il trailer con doppiaggio in inglese per Phantom Breaker: Omnia, il nuovo gioco di combattimento anime 2D in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam (PC) all’inizio del 2022.

Al doppiaggio in inglese di Phantom Breaker: Omnia hanno partecipato i seguenti attori:

Luci Christian – Cocoa (Ochaco in My Hero Academia)

Monica Rial – Fin (Stocking in Panty & Stocking)

Joe Zieja – Infinity (Achilles in Fate / Apocrypha)

Erica Lindbeck – Itsuki (Futaba Sakura in Persona 5)

Sarah Williams – M (Jinx in League of Legends)

Kira Buckland – Mei (Mary Saotome in Kakegurui)

Erica Mendez – Mikoto (Retsuko in Aggretsuko)

SungWon Cho – Phantom (FL4K in Borderlands 3)

Alejandro Saab – Ren (Leon in Pokemon Journeys)

Caitlin Glass – Ria (Cammy White in Street Fighter V)

Lilypichu – Rin (Mina in Ethereal Enigma)

Laura Stahl – Shizuka (Aiger Akabane in Beyblade Burst Turbo)

Felecia Angelle – Sophia (Toru Hagakure in My Hero Academia)

Matt Mercer – Tokiya (McCree in Overwatch)

Cristina Vee – Waka (Noel in BlazBlue)

Amber Connor – Yuzuha (Faye in Fire Emblem)

Carrie Savage – Rimi (Celica A. Mercury in BlazBlue: Cross Tag Battle)

Trina Nishimura – Kurisu Makise (Mikasa Ackermann in Attack on Titan)

Patrick Seitz – Gaito (Dio in JoJo’s Bizarre Adventure)

Daman Mills – Ende (Frieza – Dragon Ball Super)

Phantom Breaker: Omnia è un frenetico gioco di combattimento anime in 2D con 20 personaggi unici, che si affrontano per trasformare i propri sogni in realtà. La possibilità di scegliere tra 3 stili di lotta diversi rende il titolo interessante per i veterani del combattimento, ma anche accessibile ai principianti. Faremo conoscenza con due ospiti speciali, Kurisu Makise di Steins;Gate e Rimi Sakihata di Chaos;Head, e con due personaggi totalmente nuovi creati appositamente per Phantom Breaker: Omnia.