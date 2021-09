Pokémon GO: Comincia la settimana della moda

Furfrou, il Pokémon Barboncino, farà il suo debutto in Pokémon GO durante l’evento speciale in occasione della settimana della moda, insieme ad alcune delle sue forme! Niantic invita tutti gli Allenatori a tenere d’occhio i vari Pokémon vestiti con stile che appariranno allo stato selvatico e nei raid, insieme ai nuovi oggetti avatar disponibili nel negozio. Per celebrare l’evento, nel negozio si terrà una vendita unica nel suo genere di oggetti avatar selezionati.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Data e ora

Dalle 10:00 di martedì 21 settembre 2021 alle 20:00 di martedì 28 settembre 2021 (ora locale)

Dettagli

Furfrou farà il suo debutto in Pokémon GO! Saranno disponibili alcune delle sue diverse forme in determinate regioni del mondo. Sarà inoltre attivo un nuovo meccanismo di gioco per cambiare la forma, selezionando quella che più si preferisce:

Forma Selvatica: disponibile allo stato selvatico in tutto il mondo

Taglio Gentildonna: disponibile come cambio di forma in tutto il mondo

Taglio Gentiluomo: disponibile come cambio di forma in tutto il mondo

Taglio Signorina: disponibile come cambio di forma nelle Americhe

Taglio Diamante: disponibile come cambio di forma in Europa, Medio Oriente e Africa

Taglio Stella: disponibile come cambio di forma nella zona Asia-Pacifico

Taglio Regina: disponibile come cambio di forma in Francia

Taglio Kabuki: disponibile come cambio di forma in Giappone

Taglio Faraone: disponibile come cambio di forma in Egitto

Taglio Cuore: restate sintonizzati!

In aggiunta a ciò Pokémon come Butterfree, Sneasel e Blitzle con indosso costumi alla moda per la prima volta! Torneranno anche i Pokémon in costume che sono stati protagonisti dell’evento della settimana della moda dell’anno scorso, come Smoochum, Kirlia, Shinx e Croagunk.

Verrà sbloccata anche la prossima parte della storia di ricerca speciale della stagione del Pokémon Birba, Birbanterie incomprese. Il compito degli esploratori di Pokémon GO sarà di aiutare il Professor Willow a scoprire in che modo Furfrou e altri Pokémo cambiano il loro aspetto!

Completando poi la ricerca speciale ci sarà la possibilità di incontrare Meloetta con la sua splendida voce!

Per i giocatori che già hanno avuto accesso alla ricerca speciale esclusiva del Pokémon GO Fest 2021, il completamento di questa nuova ricerca speciale consentirà loro di guadagnare caramelle Meloetta.

Durante l’evento, Allenatori e Pokémon alla moda (e non solo) appariranno nei Pokéstop, pronti per essere sfidati in cambio di sorprendenti ricompense!

Infine portando a termine la ricerca a tempo per avere la possibilità di incontrare i Pokémon alla moda a tema evento, gli Allenatori avranno la possibilità anche di ottenere un oggetto avatar esclusivo, la parrucca Furfrou, come ricompensa finale. Nel caso in cui non si riuscisse a completare la ricerca durante l’evento, la parrucca Furfrou sarà comunque acquistabile nel negozio al termine dell’evento, dalle 22:00 di mercoledì 29 settembre 2021 (1:00 p.m. PDT, GMT -7).

A partire dalle 22:00 di lunedì 20 settembre 2021 (1:00 p.m. PDT, GMT -7), gli oggetti avatar della settimana della moda, come i braccialetti Hoopa, saranno disponibili nel negozio!

Alcuni oggetti avatar saranno in vendita per un periodo di tempo limitato!

Incontri Pokémon

Oltre a Furfrou, i Pokémon in costume come Kirlia, Blitzle e Croagunk appariranno allo stato selvatico. I più fortunati potranno incontrare anche Butterfree in costume!

I Pokémon in costume come Sneasel e Shinx appariranno nei raid a una stella.

I Pokémon in costume come Butterfree e Kirlia appariranno nei raid a tre stelle.

I Pokémon che appaiono nei raid a cinque stelle e nei Mega Raid non cambieranno, contrariamente a quanto annunciato in precedenza.

I seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova da 7 km: Meowth di Alola, Meowth di Galar, Smoochum e Shinx, entrambi con un costume alla moda.

Disponibili anche le forme cromatiche di Butterfree, Sneasel, Smoochum, Kirlia, Shinx, Croagunk o Blitzle, tutti con indosso costumi alla moda! sarà possibile incontrare anche Blitzle cromatico senza un costume al termine della settimana della moda, tuttavia il Pokémon allo stato selvatico non apparirà molto spesso.

Nuovo meccanismo di gioco per cambiare la forma

Il debutto di Furfrou in Pokémon GO segna anche l’arrivo di una nuova funzionalità che consentirà di cambiare le forme di alcuni Pokémon. Per cambiare il Taglio di Furfrou, bisognerà seguire questi passaggi:

Furfrou appare inizialmente con un Taglio Selvatico.

Per cambiare forma bisogna selezionare Furfrou nel proprio spazio Pokémon, quindi premere il pulsante Cambia forma per visualizzare un menu che elenca i Tagli disponibili.

per visualizzare un menu che elenca i Tagli disponibili. Selezionare poi il Taglio desiderato.

Il costo per cambiare il Taglio di Furfrou è di 25 caramelle Furfrou e 10.000 unità di polvere di stelle.

Durante questo evento, gli allenatori avranno modo di scoprire il più possibile sulle forme di Furfrou e di altri Pokémon. Per continuare le ricerche su Hoopa, il Pokémon Birba, è indispensabile ricordarsi di accedere e nel contempo tutti i giocatori avranno modo di mostrare il proprio stile unico e quello dei propri Pokémon!