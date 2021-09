Pokémon GO festeggia il quinto anniversario

Pokémon GO, lanciato nel luglio 2016, festeggia quest’anno il suo quinto anniversario!

Per celebrare e ringraziare tutti i giocatori che hanno percorso chilometri, scoperto luoghi e cambiato il mondo insieme, Niantic ha raccolto alcuni dei momenti più memorabili degli ultimi cinque anni in un video speciale!

Questo video racchiude le esperienze reali degli Allenatori di tutto il mondo. Negli ultimi cinque anni, Allenatori e Pokémon hanno vissuto molte avventure e fatto innumerevoli scoperte.

L’augurio di Pokémon GO è che questo video riporti alla mente dei suoi giocatori tanti bei ricordi delle esperienze da Allenatori di Pokémon. Il messaggio alla base è semplice ma diretto: non importa dove si sia diretti, perché siamo tutti parte del mondo di Pokémon GO.

Il prossimo evento in programma sarà il Community Day che si svolgerà il 19 settembre 2021 e avrà come protagonista Oshawott, il Pokémon Lontra. Un’opportunità da non perdere per entrare in contatto con Allenatori e comunità provenienti da tutto il mondo!

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il post blog dedicato. Con il mondo sullo sfondo e i Pokémon al loro fianco l’avventura degli Alllenatori non avrà mai fine!

Niantic ricorda inoltre che anche quando si gioca a Pokémon GO, bisogna prestare attenzione all’ambiente circostante, attenendosi alle norme di sicurezza dettate dalle autorità sanitarie locali.