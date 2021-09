Star Wars Hunters: Nuovi dettagli da Zynga e Lucasfilm

Zynga, leader globale nell’intrattenimento interattivo, e Lucasfilm Games presentano un nuovo trailer cinematografico del gioco di combattimento competitivo Star Wars: Hunters, in arrivo su Nintendo Switch e dispositivi mobile nel 2022. Il trailer offre ai giocatori uno sguardo aprofondito su personaggi, ambientazioni e spettacolarità del gioco; i guerrieri del lato oscuro impareranno ben presto che nessuno può affrontare l’Arena da solo.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Giunti sul pianeta Vespaara, Hunters provenienti da ogni angolo della galassia si preparano ad affrontarsi nell’Arena. Al centro dell’azione, l’astuta guerriera del lato oscuro Rieve si prepara a fronteggiare con la propria spada laser il mandaloriano Aran Tal, abile tiratore mandaloriano pronto a opporsi a chiunque decida di abbracciare il lat oscuro. Grozz, guerriero Wookiee specializzato nel disarmare droidi, Jawas e il suo incredibile arsenale nascosto, Zaina, veterana Ribelle che combatte per l’onore, e altri Hunters di fazioni e specie familiari ai fan dell’universo Star Wars irrompono sul campo di battaglia formando due squadre pronte a dare vita a uno scontro spettacolare, mentre l’ombra della nave Hutt Ship si proietta sul campo di battaglia.

Nuove informazioni sugli otto Hunters sono disponibili su www.swhunters.com , dove i giocatori potranno registrarsi per restare sempre aggiornati sul gioco e unirsi alla campagna per sbloccare speciali contenuti in-game disponibili al lancio. Più giocatori si registreranno maggiori saranno le ricompense ottenibili.

“Oggi mostriamo nel dettaglio l’Arena, uno stadio competitivo e spettacolare che attrae Hunters in cerca di gloria da ogni angolo della galassia”, commenta Bernard Kim, presidente di Zynga. “Offrendo un breve assaggio dell’azione di squadra, il trailer mostra solo alcuni dei personaggi ispirati al mondo di Star Wars che i fan incontreranno in Star Wars: Hunters. I nostri team NaturalMotion e Boss Alien sono entusiasti di poter mostrare questi dettagli e non vedono l’ora di assistere al passaggio da ‘spettatori’ a ‘Hunters’ dei giocaori”.

Ambientato dopo la caduta dell’Impero Galattico, Star Wars: Hunters collegherà i giocatori in tempo reale per combattere in ambientazioni ispirate dagli iconici setting di Star Wars. I giocatori potranno scegliere tra un cast di nuovi personaggi unici e peculiari, tra i quali gli audaci bounty hunters, eroi della Ribellione e Assaltatori imperiali, in un gioco d’azione che immerge i partecipanti in un conflitto di Star Wars frenetico e visivamente splendido. Star Wars: Hunters in versione mobile sarà scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play. Star Wars: Hunters non richiede un abbonamento online a Nintendo Switch per essere scaricato e per poter giocare.