I Puffi: Nuovi dettagli per Missione Vileaf

Microids e IMPS nel corso della Gamescom 2021 hanno svelato nuovi dettagli ed un Trailer per il videogioco ufficiale sui Puffi intitolato Missione Vileaf, ve li riportiamo a seguire.

Nuovi dettagli per The Smurf Mission Vileaf

Il Trailer che potete vedere a fine articolo mostra in azione il potente strumento che potranno utilizzare i Puffi per combattere la minaccia creata dal malvagio Gargamella.

Lo strumento presenta le seguenti caratteristiche:

Un corpo in legno e metallo : questi materiali sono famosi per la loro robustezza! Perfetto per una grande avventura!

: questi materiali sono famosi per la loro robustezza! Perfetto per una grande avventura! Una tracolla stabile : super comoda per trasportare facilmente lo Smurfizer con una completa libertà di movimento.

: super comoda per trasportare facilmente lo Smurfizer con una completa libertà di movimento. Un’impugnatura ergonomica : per una presa fantastica e una precisione senza eguali!

: per una presa fantastica e una precisione senza eguali! E, ultimo ma non meno importante, una pompa per polline: ottima per vaporizzare il polline a lunga distanza!

Con il suddetto strumento potrete correre, planare, distruggere, aspirare e sparare proiettili nel corso dell’avventura.

Nel suo laboratorio oscuro, il malvagio mago Gargamella ha scoperto una formula che gli permette di creare una pianta malvagia, chiamata Vileaf. Questa pianta produce semi “Viletrap”, che possono attirare i Puffi e imprigionarli in trappole vegetali! Ma queste piante di Viletrap sono anche un grande pericolo per la foresta, poiché sono altamente tossiche, soprattutto per i campi di salsapariglia!

Per risolvere questa terribile situazione, Grande Puffo ha deciso di chiedere ad alcuni dei suoi compagni Puffi di aiutarlo a trovare gli ingredienti per un antidoto abbastanza potente da sradicare il Vileaf una volta per tutte e guarire le piante colpite da questa maledizione. Una squadra di grandi puffi, composta da Hefty, Puffetta, Brainy e Chef, intraprende un’avventura per completare questa missione. Tutti questi 4 personaggi possono essere giocati nel corso del gioco.

La Smurftastic Edition include:

Il gioco

3 litografie (10x15cm)

Un portachiavi di Grande Puffo (5cm)

(5cm) Adesivi (11×8,5cm)

La Collector’s Edition include inoltre:

Uan statuetta in resina (14.5cm)

La colonna sonora in digitale

L’uscita è fissata per il 26 Ottobre su PC,PS4,Xbox One e Switch mentre su Xbox Series e PS5 arriverà nel 2022.