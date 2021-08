DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET: Nuovo Trailer per l’edizione Switch

DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET offre un’esperienza RPG completa facendo vivere ai giocatori l’epica storia di Dragon Ball Z. Sarà possibile combattere e far evolvere Goku non solo tramite battaglie e allenamenti ma anche attraverso il cucinare, lo schema abilità o la Bacheca Comunità. Goku caccia gli animali, i dinosauri e i pesci per creare pietanze che gli daranno dei potenziamenti permanenti. Lo schema abilità attacchi speciali permetterà ai giocatori di migliorare gli attacchi imparati attraverso l’allenamento o lo sviluppo di nuove abilità – usando le sfere Z che si possono trovare nel mondo o ottenere sconfiggendo gli avversari.

Sulla Bacheca Comunità i giocatori possono ora vedere i differenti emblemi guadagnati con l’interazione con i vari personaggi dell’universo di Dragon Ball e usarli per avere bonus; grazie ad alcune combinazioni specifiche i giocatori saranno ricompensati da potenziamenti aggiuntivi.

DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET per Nintendo Switch avrà anche nuove feature e contenuti. Il gioco includerà automaticamente il Boss Battle Episode “A New Power Awakens Parts 1 and 2”, in cui sarà possibile combattere Beerus e Golden Frieza. Il gioco permetterà anche di scegliere il livello di difficoltà a inizio gioco e offrirà 2 nuove sotto-storie: dopo averle completate, Gotenks e Vegito diventeranno personaggi giocabili.

I pre-order del gioco includono anche la sotto-missione aggiuntiva “Una sfida con gli amici”, un oggetto per cucinare che migliora le statistiche dei giocatori, 10 Medaglie D e l’accesso anticipato all’allenamento con Bonyu, un nuovo personaggio disegnato da Akira Toriyama.

DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET sarà disponibile dal 24 settembre per NINTENDO Switch