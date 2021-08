Spada e Scudo: Nuova espansione per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon

The Pokémon Company International presenta per la prima volta una nuova meccanica di gioco degli Stili di Lotta, lo Stile Colpo Fusione, che sarà incluso nella nuova espansione Spada e Scudo – Colpo Fusione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in arrivo il 12 novembre in tutto il mondo.

Riconoscibili dal tocco di colore viola e rosa, i Pokémon con lo Stile Colpo Fusione possiedono spesso attacchi che si basano sul lavoro di squadra; rievocando l’idea che “l’unione fa la forza”, i Pokémon Colpo Fusione solitamente danno il meglio di sé quando sono in gioco altri Pokémon con questo Stile di Lotta. In più, le carte Colpo Fusione sono disponibili anche sotto forma di carte Allenatore ed Energia speciale, perfette per aiutare i Pokémon con quel particolare Stile di Lotta e per costruire un mazzo Colpo Fusione.

Disponibile in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali, Spada e Scudo – Colpo Fusione include 25 carte Colpo Fusione, tra cui Mew-VMAX, Genesect-V e Hoopa-V. In più, gli Allenatori possono giocare con le carte seguenti:

20 Pokémon-V e 13 Pokémon-V a figura intera

Otto Pokémon-VMAX

20 carte Allenatore e sette carte Aiuto a figura intera

Una carta Energia Speciale

Gli Allenatori che desiderano giocare con le carte dell’espansione prima della pubblicazione possono farlo con il kit Sfida Strategica dell’espansione Spada e Scudo – Colpo Fusione, disponibile presso i rivenditori locali aderenti all’iniziativa a partire dal 30 ottobre 2021.

Ogni kit contiene quattro buste dell’espansione Spada e Scudo – Colpo Fusione; inoltre, troverai anche una busta evoluzione con 23 carte con all’interno carte chiave di questa espansione e di quelle precedenti, inclusa una carta promozionale con illustrazione speciale (una a caso su quattro) e un inserto con i consigli per la costruzione del mazzo.