Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge si mostra alla Gamescom 2021

In occasione della Gamescom 2021, Dotemu e Tribute Games sono liete di annunciare l’arrivo nel 2022 di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, sviluppato in collaborazione con Nickelodeon.

Durante l’evento è stato presentato un nuovo personaggio giocabile, per la prima volta April O ‘Neil non è in pericolo ma potrà essere utilizzata per sconfiggere i tirapiedi di Shredder.Il lancio avverrà dal prossimo anno sia su PC che Nintendo Switch.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge arriva nel 2022

April indossa la sua celebre tuta gialla e dispone dell’attrezzatura da reporter per sconfiggere i nemici, agile e in grado si ferrare calci in scivolata, le tartarughe ninja potranno contare sul suo abile ed efficace supporto in battaglia. Potete osservare April combattere i Foot Clan e catturare una nuova traccia originale del compositore Tee Lopes (Sonic Mania, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare) guardando il trailer completo.

Ispirato all’iconico design delle Tartarughe del 1987, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge porta in vita i ninja più giusti di New York City con una splendida pixel art che starebbe benissimo nella tua sala giochi retrò preferita. Dagli scontri con famigerati rivali come Bebop e Rocksteady ai ritorni in luoghi caratteristici come Dimension X, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge è un’audace celebrazione dei classici picchiaduro di TMNT con i suoi tocchi moderni.

A seguire il Gameplay Trailer: