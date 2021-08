Harry Potter Enigmi & Magia: Nuova serie di eventi

Oggi, Zynga, leader mondiale nel settore dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato che il suo magico gioco Match-3 per dispositivi mobili, Harry Potter: Enigmi & Magia, ha lanciato per la prima volta l’evento in-game Club Challenge. Svelato per la prima volta ai giocatori di tutto il mondo, il primo evento a tempo limitato di una lunga serie, sfida i club di giocatori a entrare nella Foresta Proibita per perlustrare, esplorare e superare una nuova mappa interattiva ricca di ostacoli nascosti, incontri speciali e ricompense.

Accessibile dal livello 55 in poi, Club Challenge aggiunge alla modalità single player del gioco un nuovo, distinto, percorso interattivo, che offre un sistema esclusivo e indipendente di punti, ricompense e “vite” in ciascuno dei suoi eventi. Con una durata massima di tre settimane alla volta, ogni evento Club Challenge catapulterà i giocatori in una mappa unica e interattiva, contrassegnata da enigmi da affrontare per dare continuità ai propri progressi. Guadagnando punti per ogni puzzle completato, i giocatori riceveranno tre “vite” specifiche al giorno per Club Challenge all’interno di Harry Potter: Enigmi & Magia. Quando i compagni di club collaboreranno nella labirintica mappa interattiva, incontreranno sia insidie, sia otterranno premi, ottenendo punti e lavorando insieme per permettere al proprio club di scalare la classifica della lega.​

Per l’evento inaugurale Club Challenge, i giocatori abbandoneranno la sicurezza di Hogwarts ed entreranno nella misteriosa, e spesso pericolosa, Foresta Proibita. Mentre i compagni di club esploreranno la mitica foresta, scopriranno rari e celebri manufatti provenienti dal mondo magico, come l’ambita Coppa delle Case o la Spada di Grifondoro, per ottenere l’accesso al puzzle finale. Nella resa dei conti finale, i giocatori dovranno allearsi per sconfiggere alcune delle creature più feroci presenti nella foresta, tra cui il Troll di Montagna e l’Ungaro Spinato, o il più ripugnante nemico di Ron, Aragog.

“Con elementi di cooperazione sociale, strategia e un gameplay magico con incantesimi iconici e Cioccorane, Harry Potter: Enigmi & Magia offre una solida esperienza Match-3 diversa da qualsiasi altro gioco dello stesso genere”, ha affermato Yaron Leyvand, Executive Vice President – Games presso Zynga. “L’evento Club Challenge introduce una miscela di entusiasmo, mistero e amicizia che è il cuore pulsante della serie Harry Potter e consente ai giocatori di entrare in sintonia e collaborare con i compagni di Club in modi sempre più significativi”.

In Harry Potter: Enigmi e Magia, i giocatori si immergono in un’avventura Match-3 colma di incantesimi, umorismo, colore e personaggi della serie di Harry Potter. Con la colonna sonora e la voce fuori campo registrate dai film originali di Harry Potter, i fan vivranno sul proprio dispositivo mobile un’autentica rivisitazione del viaggio di Harry nel mondo magico. Guadagnando incantesimi e potenziamenti speciali man mano che avanzano, i giocatori risolveranno i puzzle Match-3 popolati da Cioccorane saltellanti, Chiavi Alate svolazzanti, e combatteranno contro pedine di scacchi magiche e incontreranno sul loro cammino altri ostacoli e oggetti inaspettati. Nello spirito di squadra e competizione amichevole tipico di Hogwarts, i giocatori potranno unirsi o formare club con altri fan per socializzare, collaborare sulle strategie dei puzzle, condividere vite e competere per ottenere premi negli esclusivi Eventi Club.

Harry Potter: Enigmi & Magia è giocabile su dispositivi iOS e Android in tutto il mondo, oltre che su Amazon Kindle e Facebook.