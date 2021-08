PJ MASKS: EROI DELLA NOTTE si mostra in un nuovo Trailer

Outright Games ha condiviso oggi il primo gameplay trailer del loro prossimo videogioco d’avventura e piattaforme in 3D, PJ MASKS: EROI DELLA NOTTE, basato sul franchise #1 nell’intrattenimento prescolare. Questo nuovo trailer mostra le nuove location che possono essere esplorate nel gioco, incluso il quartier generale dei PJ Masks, le strade e i tetti della città, il parco, la montagna misteriosa, la fabbrica volante e persino la luna.

Il video permette di dare anche uno sguardo più da vicino agli iconici veicoli degli eroi: Cat-car, Gekko-Mobile e Owl-Glider, tutti disponibili al lancio!

PJ MASKS: EROI DELLA NOTTE è il primo gioco per console dedicato a questo franchise prescolare che ha avuto un incredibile successo, fin dalla prima serie TV uscita del 2015. Gioca come Gattoboy, Gufetta e Geco in un’avventura completamente nuova in cui gli eroi devono usare i loro super poteri unici come il super udito da gatto, il super mimetismo di Geco o il vento da super Gufetta per trovare collezionabili nascosti e fermare i cattivi!

PJ MASKS: EROI DELLA NOTTE sarà disponibile dal 29 ottobre per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital.