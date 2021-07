Pokémon Snap: Nuovo aggiornamento gratuito in arrivo

Sono in arrivo delle nuove aree da esplorare e fotografare e Pokémon aggiuntivi nella regione di Lentil, grazie a un aggiornamento gratuito per New Pokémon Snap in arrivo il 4 agosto su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite. New Pokémon Snap riceve un aggiornamento gratuito.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagnare copiando gli investimenti dei TOP Trader? Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Le avventure in New Pokémon Snap non sono ancora finite! A partire dalle ore 03:00 (CEST) del 4 agosto, i giocatori provvisti di una connessione Internet potranno scaricare un aggiornamento gratuito che include delle nuove e meravigliose aree da visitare e 20 Pokémon aggiuntivi tutti da scoprire.

Tre saranno le meravigliose aree inedite da esplorare:

Sentiero Nascosto (giorno/notte) – Durante le esplorazioni di quest’area la NEO-UNO si rimpicciolirà, dando l’impressione di vedere Pokémon giganteschi! Sarà possibile persino sentire i loro respiri o il rumore dei loro passi, oppure osservare dei comportamenti inediti in Pokémon già incontrati in passato.

Fiume Milleflutti (giorno/notte) – Questo fiume offre sostentamento e nutrimento all’intera isola di Ameneas con la sua acqua. I giocatori condurranno le loro spedizioni scendendo lungo il fiume, e per questo dovranno prestare attenzione alle rapide e tenere la Ricercamera sempre pronta allo scatto.

Steppa Seqqa (giorno/notte) – Qui verranno condotte delle ricerche tra le lande desolate di Volcas, dove soffiano i venti aridi del deserto. Quest’area presenta molte particolarità, tra cui geyser e paludi da cui fuoriescono gas tossici. I Pokémon che ci vivono potrebbero nascondersi sottoterra o tra le pareti rocciose, quindi ci sarà da aguzzare bene la vista per osservarli nelle spedizioni.

In queste tre nuove aree, i giocatori troveranno una moltitudine di Pokémon, tra cui alcuni già incontrati nei precedenti viaggi attraverso la regione di Lentil e 20 Pokémon aggiuntivi che non potevano essere visti nelle aree finora esplorate.