Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 celebra il suo terzo anniversario

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 celebra oggi il suo terzo anniversario. Con una nuova sequenza d’apertura e nuovi eventi di gioco, la celebrazione dell’anniversario di quest’anno include anche una nuova rarità a quattro stelle per i Mobile Suit, estrazioni gratuite settimanali, nuove missioni a tempo limitato, ricompense per l’aumento di livello dei clan, ricompense d’accesso, rifornimenti arricchiti e molto altro.

Sia sulla Terra che nello spazio, Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 consente di utilizzare i propri Mobile Suit per sbarazzarsi degli avversari. I giocatori dovranno combattere per la sopravvivenza in intense battaglie online 6 contro 6 con utenti di tutto il mondo. Le battaglie di fanteria in Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 aggiungono una nuova dimensione ai combattimenti del gioco, dando ai piloti la possibilità di partecipare alle battaglie accanto ai mecha, posizionare bombe nelle basi nemiche o richiedere fuoco di supporto per cercare di decidere le sorti della battaglia a proprio favore. Inoltre, i Mobile Suit personalizzabili offrono ai giocatori l’opportunità di migliorare i propri mecha preferiti utilizzando i DP guadagnati in battaglia.

Offrendo una gamma in continua evoluzione di Mobile Suit, scenari, abbigliamenti ed eventi, Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 è stato lanciato con molti contenuti, ma ne ha ottenuti costantemente di nuovi, insieme a vari aggiornamenti.